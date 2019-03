AZZURRI NEL MONDO: Sassuolo – Napoli, anche il club Empoli Partenopea protesta per il caro biglietti!

Ormai è diventata una protesta importante per la maggior parte dei club azzurri sparsi per l’italia.

Da Nord a Sud molti club protestano per il caro biglietti che continua ad esserci ad ogni match dove vede il Napoli protagonista con i suoi tifosi sempre presenti in massa per sostenere la propria squadra del cuore.

Come annunciato dal Club Napoli Udine anche il Club Empoli Partenopea ha deciso di pubblicare un comunicato di protesta per spiegare le motivazioni riguardanti l’assenza del club azzurro a Sassuolo.

“I tifosi del Napoli sono gli unici in italia ad essere presenti su ogni campo e pertanto pretendiamo RISPETTO !!”

cita il comunicato dei tifosi residenti ad Empoli, puntando il dito sulle società che ospitano il Napoli in trasferta che di

consueto tendono ad aumentare il prezzo dei biglietti in curva ospiti consapevoli del fatto che di solito molti tifosi sono

pronti a raggiungere qualsiasi meta pagando un prezzo comunque alto che va ad aggiungersi alle spese di viaggio.

Diventa quindi impossibile seguire tutte le trasferte se bisogna pagare la media di euro 42,00 a biglietto aggiunti ai 15/20,00 euro ( spesso anche 30 ) del viaggio.

Decisione sofferta ma bisogna pur fare sentire il nostro disappunto. #empolipartenopea #empoli #forzanapolisempre… Pubblicato da Empoli Partenopea su Lunedì 4 marzo 2019

Pietro Maiello