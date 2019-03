Basile: ”Sediolini San Paolo? Non è stato ancora deciso il colore”

Basile: presenza di De Laurentiis nella commissione? L’obiettivo è lavorare su più fronti per facilitare il crono-programma, così come fatto per bagni ed impianto di illuminazione

Gianluca Basile, Commissario delle Universiadi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei lavori del San Paolo in vista delle Universiadi.

Queste le sue parole:

“Sul San Paolo ci stiamo lavorando dopo tanti anni, sediolini compresi. Nel programma delle ditte c’è scritto che entro il 3 luglio i sediolini saranno pronti, oggi c’è una riunione per fare il punto della situazione e partire con i lavori.

Documentazione alla Mondo per i sediolini? Non c’è nessun problema, non arriveremo al 31 marzo. Il colore ancora non è stato deciso, oggi alle 18 prenderemo anche questa decisione oltre a quella dei video-wall.

Questa sera, ripeto, decideremo che ordinativo fare in tal senso perchè fino ad ora non è stata affrontata la questione. C’è la possibilità di iniziare la sostituzione per gli anelli superiori, per poi procedere con il resto dopo la fine del campionato. Non è previsto un piano B oltre a quello già stabilito.

Presenza di De Laurentiis nella commissione? L’obiettivo è lavorare su più fronti per facilitare il crono-programma, così come fatto per bagni ed impianto di illuminazione.

Per gli spogliatoio, dove i lavori non saranno tantissimi, inizieremo dal 15 maggio dopo il termine del campionato. Farlo prima sarebbe stato un problema.

Dopo le Universiadi mi dimetterò in qualsiasi caso, non dipende solo da me sostituire in tempo i sediolini. Ce la stiamo mettendo tutta. Il Collana Lo avevamo escluso dalle Universiadi, per inserirlo ha insistito il presidente della Regione.

Stiamo facendo dei lavori all’esterno, mentre per gli spogliatoi se ne occupa il privato. Da quanto mi è stato detto i lavori del privato sono partiti, di più non saprei dirvi.

Preoccupato? Non ho particolari preoccupazioni, soprattutto sul San Paolo”. Conclude Basile.

Giornalista Sportivo – Socio Fondatore e Direttore Editoriale CasaNapoli.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune importanti testate giornalistiche quali: Sportbeat.tv; Pianetanapoli.it; Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Napoli2000.om; Golmania.it (Vicedirettore); SpazioCalcio.com (direttore responsabile); IlCorrieredelNapoli.it; NapoliMagazine.com (conduttore e responsabile di una trasmissione calcistica sul web); Inviato di NapoliSoccer.net;collaboratore presso Calciomercato.com; FONDATORE e Direttore editoriale presso EuropaCalcio.it