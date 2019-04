Rassegna Stampa di Domenica 14 Aprile 2019

Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola questa domenica 14 aprile 2019

Corriere dello Sport: “Bufera Champions” è il titolo centrale, riferito al gol vittoria di Kessié sul rigore e alle polemiche per il penalty non concesso alla Lazio dall’ arbitro qualche minuto prima. Poi “Juve fuori di testa”: bianconeri sconfitti dalla Spal e festa scudetto rimandata. “Dzeko, un gol per sperare”.

Tuttosport : “Kean chiama Ajax” e “Toro chiama Zaza”. Questo i titoli del giornale piemontese, la Juve pensa già alla sfida di martedì con l’Ajax. Mentre sulla sponda granata punta i riflettori su Zaza: unica punta a disposizione di Mazzarri per la sfida contro il Cagliari. Sarà infatti assente per squalifica Belotti. Spazio anche alla vittoria del Milan sulla Lazio, grazie al gol di Kessié: i rossoneri guadagnano tre punti fondamentali per la corsa Champions.

Il Mattino: “Napoli, prove di riscatto per l’Arsenal”. La squadra di Ancelotti affronta il Chievo in trasferta a Verona. Ma già si pensa al ritorno di Europa League con l’Arsenal in programma giovedì al San Paolo.

La Gazzetta dello Sport: in attesa della prima pagina

