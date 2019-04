Giacomazzi: ”Napoli interessato Correa? E’ una cosa bellissima per il ragazzo”

Giacomazzi: Correa? è ancora presto per parlare di mercato perchè mancano ancora tante partite da qui alla fine del campionato

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Guillermo Giacomazzi, membro dell’entourage di Joaquin Correa, calciatore argentino, centrocampista della Lazio, verso il quale sembra che il Napoli sia interessato.

Queste le sue parole di Giacomazzi anche sull’interesse del Napoli per il suo assistito:

“Tenere botta alla Juve è difficilissimo, ma il campionato italiano mi sta divertendo perchè c’è una bella lotta. Certo, non per lo scudetto che è già deciso.

L’Arsenal è una squadra molto attrezzata ed è esperta, ma il Napoli non è da meno. A differenza delle altre inglesi, l’Arsenal ti fa giocare, concede perchè è squadra dinamica ed infatti all’Emirates il Napoli ha avuto tante palle gol.

Correa? Che ci sia un club come il Napoli interessato a lui è una cosa bellissima per il ragazzo perchè il Napoli è una squadra importante, tra le più importanti d’Italia. E’ ancora presto per parlare di mercato perchè mancano ancora tante partite da qui alla fine del campionato.

Ho giocato in squadre provinciali e spesso e volentieri le decisioni arbitrali ci facevano arrabbiare, magari se ci fosse stata la Var avremmo avuto qualche punto n più.

Federico Valverde dà del tu al pallone, mi piace tantissimo, è molto elegante e forte, è dinamico e Anelotti lo conosce molto bene. E’ un centrocampista misto e potrebbe ricoprire tutti e 3 i ruoli del centrocampo”. Concluce Giacomazzi.

