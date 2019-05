Spal, Semplici: ”Contro il Napoli servirà una prestazione eccezionale”

Semplici: conquistare il decimo posto? E’ difficile però è giusto provarci, però penserei partita dopo partita

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match col Napoli:

“Arrivare a conquistare la salvezza con tre giornate d’anticipo nessuno lo avrebbe pensato nelle più rosee aspettative, quindi siamo contentissimi e consapevoli di dover cercare di dare il massimo in queste tre partite finali e di fare quanti più punti possibili.

Affrontiamo una squadra di valore assoluto, fare risultato sarà difficilissimo però i ragazzi, specialmente con le squadre importanti, tipo Roma, Lazio, Juve e tutte quelle di alta classifica, hanno sempre fatto delle ottime prestazioni e quindi mi auguro che anche col Napoli riescano a tirar fuori una prestazione eccezionale, perchè se vogliamo fare risultato con questo Napoli, che tra l’altro pure ha raggiunto il suo obiettivo, bisognerà fare una partita eccezionale, perchè loro sono una squadra fortissima sotto tutti i punti di vista.

Conquistare il decimo posto? E’ difficile però è giusto provarci, però penserei partita dopo partita. Credo che gli sforzi maggiori debbano essere messi nell’obiettivo di domani contro il Napoli che ha grandi qualità in tutti i reparti, tecnici e fisici. E’ una partita veramente difficile, perchè il Napoli ha dimostrato sia a livello di gioco che di forza di avere grandi qualità, quindi vediamo cosa succederà domani e poi valuteremo la possibilità di provare ad arrivare più in alto possibile.

Giocheranno i migliori undici, poi vedremo se c’è chi avrà bisogno di riposo o meno. Kurtic? Non sta benissimo, lo valuteremo fino all’ultimo per capire se sarà della gara perché ha una forte contusione.

Schiattarella? Ho già alternative, c’è pure Valoti. Jankovic è rientrato. Non è facile motivarli, dopo aver tirato tanto in queste settimane per il nostro obiettivo. Non ci siamo mai potuti rilassare, ma la cosa bella è che abbiamo tre partite con squadre importantissime, a partire da domani e c’è voglia di dimostrare di essere all’altezza e non accontentarsi. Chance per Paloschi? Valutiamo tutto e domani vediamo”. Conclude Semplici.

