Rassegna Stampa di Domenica 12 Maggio 2019

Rassegna Stampa, ecco le prime pagine che troverete oggi in edicola

Corriere dello Sport: Titolo centrale per l’ allenatore dei rossoneri “Rino c’è”, si parla dell’1-0 del Milan contro la Fiorentina. In taglio alto: “La versione di Max” e le dichiarazioni di Allegri sul suo futuro. Di lato “Gasp irresistibile Roma lo chiama” e “Lazio da finale colpo a Cagliari”. In basso “Favola Lecce”.

TuttoSport: Il giornale piemontese apre con “Rivoluzione Allegri”. Taglio alto dedicato all’Atalanta con: “Dea dei sogni: terza!”. In taglio basso troviamo la promozione in Serie A del Lecce: “Capolavoro Lecce in A dopo 7 anni: resteremo in alto”.

La Gazzetta dello Sport: Titolo centrale dedicato al Milan “Ringhia ancora”. In altto spazio al giro d’ Italia “Nibali c’è”.

Il Mattino: prima pagina dedicata al difensore del Napoli Koulibaly: “Terremoto Koulibaly il San Paolo trema con gol e concerti”.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net