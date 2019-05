Corsi: “Bennacer? Solo apprezzamenti al momento”

Corsi: Bennacer, Di Lorenzo, Krunic e Traorè? In questo momento ci sono solo apprezzamenti, il mercato deve ancora scoppiare. Non so ancora nulla

A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli per parlare della squadra toscana, di mercato, di Andreazzoli, Bennacer -accostato al Napoli da rumors di mercato-ed altro.

Queste le sue parole:

“Sembra una gara proibitiva quella contro il Torino, ma ci proveremo. Quest’anno abbiamo sfiorato il risultato più volte anche con le big, abbiamo vinto contro Atalanta e Napoli per cui qualcosa di buono l’abbiamo fatto.

L’esonero di Andreazzoli? Col senno di poi non so ancora dare una risposta. Sono una persona autocritica e dopo il cambio di allenatore sembrava avessimo preso il passo giusto, ma la squadra aveva l’entusiasmo del nuovo tecnico e nelle gambe ancora il talento del precedente allenatore.

Un po’ di rimpianti ci sono, ma non si può sapere quale sarebbe stato il nostro cammino senza quell’esonero.

Le ultime gare sono quelle decisive: quello che abbiamo fatto fino a Natale non lo ricorda nessuno, le ultime gare invece tutte le ricordano.

Bennacer, Di Lorenzo, Krunic e Traorè? In questo momento ci sono solo apprezzamenti, il mercato deve ancora scoppiare. Non so ancora nulla”. Conclude Corsi.

Giornalista Sportivo – Socio Fondatore e Direttore Editoriale CasaNapoli.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune importanti testate giornalistiche quali: Sportbeat.tv; Pianetanapoli.it; Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Napoli2000.com; Golmania.it (Vicedirettore); SpazioCalcio.com (direttore responsabile); IlCorrieredelNapoli.it; NapoliMagazine.com (conduttore e responsabile di una trasmissione calcistica sul web); Inviato di NapoliSoccer.net;collaboratore presso Calciomercato.com; FONDATORE e Direttore editoriale presso EuropaCalcio.it