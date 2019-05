Quagliarella con Ilicic possono aiutare il Napoli. De Paul? L’offerta del Napoli c’è e il giocatore…”

Tosolini: Rodrigo De Paul non credo verrà trattenuto. Si dice che l’offerta del Napoli includa anche Inglese. De Paul già la scorsa estate era con la valigia in mano e poi, è rimasto con una promessa: se fai bene, prossimo anno sarai pronto per una big

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del mercato del club azzurro con riferimento a Quagliarella, Ilicic e De Paul.

Questi gli interventi degli ospiti della trasmissione riportati da casanapoli.net:

Antonello Perillo: “Sarri alla Juventus? Spero di no, meglio Pochettino”

Antonello Perillo, Capored. TGR Campania: “Le voci dell’arrivo di Guardiola alla Juventus possono fare la fortuna della società in borsa e mi piacerebbe darvi una notizia: il summit del Napoli in corso è al Parco Matarazzo, in casa Ancelotti. Se alla Juventus non va Guardiola, si parla di Sarri e Pochettino che credo sia più probabile di Maurizio. Nel passato recente, Sarri ha fatto dell’antijuventinità una bandiera e sarebbe uno schiaffo ad Allegri con cui ha avuto delle divergenze importanti”.

Beppe Accardi: “Mercato Napoli? Quagliarella con gli anni migliora e con Ilicic possono aiutare la squadra nel campionato prossimo”

Beppe Accardi, procuratore: “Le indiscrezioni, al momento, su Quagliarella e Ilicic sono tante. Sono due giocatori che, a prezzo moderato e inseriti in un contesto di rosa, possono dare un buon apporto al Napoli in tutte le varie competizioni. Quagliarella sembra immortale, più passano gli anni e più fa bene. Non credo che Guardiola vada alla Juventus per più motivi: primo, 23-24 mln netti sono troppi; secondo, le voci attuali servono più alla borsa che alla realtà juventina”.

Ciro Troise: “Koulibaly? E’ in volo verso il Senegal per la Coppa d’Africa”

Ciro Troise, Corr. Mezzogiorno: “Koulibaly, ieri con moglie e figlio, è andato a Parigi e da lì verso il Senegal per la propria nazionale. La notizia è che non ci sarà alla ripresa, è squalificato come Allan e mi risulta che Ancelotti lo abbia messo al centro del Napoli che verrà ma è anche l’uomo chiave del mercato dato che Manchester United e Psg si sono fatte avanti, in passato”.

Lorenzo Montaldo: “Quagliarella al Napoli? Un ritorno possibile ma complesso”

Lorenzo Montaldo, Calciomercato.com: “In casa Sampdoria sono momenti concitati e collegati dalle vicende allenatore e Quagliarella a cui piacerebbe tornare a Napoli. La valutazione di Quagliarella è complessa per il fattore età, per il cartellino che è appetibile e per l’emotività del giocatore verso la città azzurra. La Sampdoria non ha fatto già una valutazione perchè non credo sia intenzionata a cederlo ma se Quagliarella facesse capire davvero il suo desiderio se ne parlerà. C’è da dire che con l’avvicinarsi degli Europei, la Sampdoria gli garantirebbe una maggiore presenza in campo”.

Fabio Gennari: “Ilicic e Castagne al Napoli? Non c’è un prezzo. Se l’Atalanta arriva in Champions League non si muove nessuno”

Fabio Gennari, Radio DEA: “Non c’è un prezzo nè per Ilicic nè per Castagne. Non ho conferme dei contatti con gli agenti dei giocatori che sono molto sereni e concentrati per la prossima partita perchè ci si gioca una qualificazione leggendaria. Se l’Atalanta va in Champions League non si muove nessuno, Gasperini incluso, perchè finire una corsa e non esserne protagonista va oltre il fattore economico che comunque, l’Atalanta può gestire”.

Monica Tosolini: “De Paul? L’offerta del Napoli c’è e il giocatore ha dato la sua preferenza per il club partenopeo”

Monica Tosolini, Udineseblog.it: “Rodrigo De Paul non credo verrà trattenuto. Si dice che l’offerta del Napoli includa anche Inglese. De Paul già la scorsa estate era con la valigia in mano e poi, è rimasto con una promessa: se fai bene, prossimo anno sarai pronto per una big. Non si è visto nessuno del Tottenham ma in molti qui parlano inglese. Si parla di Tottenham, Inter, Siviglia e Napoli che sarebbe più avanti. Si sa che il Napoli aveva chiesto, in estate, anche Lasagna. Udinese e Napoli si parleranno e nulla vieta che si possa arrivare ad un accordo. De Paul poi, avrebbe già dato il suo assenso positivo per il Napoli”.

Sean Pelucchi: “Castagne piaceva al Milan ma è quasi chiuso per il Napoli. Attenti alla suggestione Benzema…”

Sean Pelucchi, Oracolorossonero.it: “Castagne è un giocatore che piace. E’ quasi chiuso per il Napoli. Piaceva anche al Milan. La favola Atalanta, poi, è da vedere perchè molti giocatori lontano da lì non si sono rivelati ciò che si pensava. Inglese non è alla portata dell’Inter. Insigne, è possibile che se ne vada; piace al Milan ma alle cifre che chiede ADL hanno bloccato tutti. Icardi

è deluso dall’ultima non convocazione e non ha offerte. Il Napoli cerca un numero 9

ma non è da sottovalutare Benzema. Icardi non lo vedo fattibile. Conte è dell’Inter, cosa fatta. Al Milan resta Gattuso se si arriva al quarto posto altrimenti si andrà su di un allenatore straniero. Di Francesco ha una forte pressione dal Siviglia”.

Luigi Guelpa: “Guardiola-Juventus: nessuna firma ma una trattativa con le due parti molto vicine”

Luigi Guelpa, Il Giornale: “La trattativa Guardiola-Juventus va avanti ma non ci sono ancora date. Non c’è la firma ma le due parti sono molto vicine sulle cifre come 22-23 mln di euro. La Juventus negli ultimi giorni di mercato con il trend positivo in borsa si è portata a casa bene 106 mln. La Stampa e altri giornali nazionali non parlano di questa trattativa e ciò mi sembra un fattore indicativo. Salteranno molte panchine. Il Manchester City ha proposto un rinnovo elevato a Guardiola e lui non ha ancora firmato nè con il City nè con la Juventus. Tutto è partito a Marzo quando la Juventus aveva in mente l’addio con Allegri e ha pensato di far leva sulla situazione del fairplay finanziario del City. Nessuna firma ma la trattaiva non si ferma”.

Antonio Cabrini: “Il gap con la Juventus è ancora elevato. Il Napoli se vuole vincere deve avere giocatori importanti. Di Lorenzo pronto per il Napoli? Dipenderà da lui ma non facciamo paragoni”

Antonio Cabrini, allenatore: “La stagione del Bologna è stata travagliata fino all’arrivo di Mihajlović che ha dato forza e impulso per inseguire la salvezza, crescendo e giocando apertamente con tutte le squadre. Il Napoli, ormai, è consacrata come la squadra che arriva sempre seconda perchè ha le potenzialità per arriva prima ma mancano dei dettagli. Il Napoli deve crescere ancora per vincere; per vincere, c’è bisogno di certi giocatori. Per il momento il divario con la Juventus è ancora elevato a meno che non arrivino giocatori forti in tutte le altre squadre. Nei vari campionati esteri ci si gioca la vittoria nelle ultime due partite mentre da noi, no. Bisogna combattere ad armi pari altrimenti la storia resta la stessa. La Juventus pensa alla Champions piuttosto che il campionato, è questa la differenza del mercato. Lasciamo giocare i giovani e non facciamo paragoni con il passato. Di Lorenzo, mi auguro sia pronto per il Napoli ma dipende solo da lui. Deve fare il suo percorso e poi, sarà la società che dovrà apprezzarne il valore”.

Umberto Chiariello:”Fermate la Juve”

Editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: “Oggi è scoppiata la bomba: Guardiola alla Juventus. La notizia arriva dalla Spagna ma la Juventus ha per caso vinto il superenalotto? Se davvero dovessero arrivare Guardiola, Ramsey e Pogba cosa aspettiamo per fare tornare interessante il calcio? A questo punto adottiamo i play off e i play out”.

