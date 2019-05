Auriemma: “Il Napoli insiste per Rodrigo del Valencia”

Per l’attacco del Napoli si pensa a Rodrigo del Valencia

Come riportato da Raffaele Auriemma nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte, il Napoli sta insistendo per assicurarsi le prestazione di Rodrigo, attaccante classe 1991 del Valencia.

Il calciatore, nato in Brasile ma nazionale spagnolo, è reduce da una stagione positiva in cui ha totalizzato 48 presenze e 14 reti. Da un punto di vista tecnico si tratta di un vero e proprio jolly d’attacco, può infatti giocare sia da prima che da seconda punta, o in alternativa essere schierato come ala su entrambe le fasce.

Già accostato al Napoli nei mesi scorsi, pare che ora il club di De Laurentiis voglia provare l’affondo definitivo. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai 60 milioni di euro richiesti la scorsa stagione.

Secondo Auriemma l’operazione è fattibile ma bisognerà chiudere in tempi brevi.

Altri nomi per l’attacco: Immobile e Mariano Diaz

Altri nomi che circolano per l’attacco del Napoli sono Immobile della Lazio e Mariano Diaz del Real Madrid, sui quali però al momento non risultano trattative in corso.

