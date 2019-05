Rassegna Stampa di Martedì 28 Maggio 2019

Rassegna Stampa:

Ecco le prime pagine dei quotidiani che troverete stamattina in edicola

Corriere dello Sport : Prima pagina dedicata al valzer delle panchine delle big di serie A “Allenatori, li cambiano tutti. Conte: “L’ Inter lo copre d’ oro”. Rino: “Ciao Milan vede Gazidis e si dimette”. Gasp “Vuole un’altra Roma”. Spazio al mercato in casa Napoli: “Il big è Rodrigo”. Anche la Lazio aspetta:” Lotito tiene sotto scacco Inzaghi, e aspetta una mossa di Mjhajlovic: Nel taglio basso c’ è spazio anche per la Serie B: “I playout sono da giocare”. Matrimonio FCA Renault in vista.

Tuttosport : Taglio alto dedicato ai rossoneri “Milan choc: Gattuso Lascia!”. Titolo centrale dell’ edizione di oggi del giornale torinese è dedicato al mercato di Juve e Inter. “Sarri, c’è Isco per te” e “Conte, per te c’è Barella”. In basso, spazio ad un elogio per l’Atalanta di Gasperini e per la partita del cuore cui hanno preso parte Totti e CR7. In ultimo notizia per i granata “Toro, il Milan rischia, preparati per l’ Europa”, il Fair Play finanziario nel mirino dei rossoneri.

Il Mattino: In taglio alto spazio al mercato del Napoli: “Di Lorenzo, una freccia bionica per Ancelotti”. Contratto in vista al difensore provenienza Empoli, probabili visite già Giovedì.

La Gazzetta dello Sport: Titolo centrale dedicato all’ Inter “Tocca a Lui” Conte atteso alla Pinetina Giovedì. “Gasperini e l’ Atalanta, oggi l’ incontro decisivo”. Di lato ” Rivoluzione Milan, Gattuso lascia Leo si dimette Maldini in bilico”. “Juve pressing Milinkovic, Lotito apre, se arrivasse l’ offertona”. Ritorna Belotti, i 33 di Mancini per la Nazionale”, anche il “nostro” Insigne tra i convocati.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net