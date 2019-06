Reggiani: ”Napoli, con Manolas e Koulibaly, rischi di avere la miglior difesa al mondo!”

Reggiani: se poi a questa squadra aggiungi James Rodriguez che con Ancelotti può fare la differenza, a quel punto il Napoli diventa la squadra da battere

A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Ivan Reggiani per parlare del mercato del Napoli e di altri argomenti.

Questo quanto detto dall’intermediario di mercato:

“Al di là del singolo giocatore, mi pare che il Napoli voglia fare le cose in maniera serie. Se costruisce il reparto difensivo con Manolas accanto a Koulibaly, rischi di andare sul palcoscenico internazionale con la miglior difesa al mondo e se già ti appresti con la miglior difesa al mondo hai fatto il 50% del lavoro.

Se poi a questa squadra aggiungi James Rodriguez che con Ancelotti può fare la differenza, a quel punto il Napoli diventa la squadra da battere.

La Juve non vincerà lo Scudetto: il buon Antonio Conte non ha mai lasciato Milano e sta lavorando 24 ore al giorno con lo staff dirigenziale più forte d’Italia. Per me, lo scudetto lo vince l’Inter, ma deve stare attento al Napoli.

La storia di Trippier è vera, Ancelotti a Londra conosce ogni strada e anche gli agenti del ragazzo ed ha rapporti straordinari con tutti.

Ancelotti non si priverà di Koulibaly che magari può andar via l’anno prossimo, ma quest’anno Ancelotti ha bisogno di certezze per affrontare la Champions al migliore dei modi.

E’ impossibile anche privarsi del metronomo del Napoli, di Allan che ha tutte le qualità del mondo per esaltarsi in questo progetto. Napoli non dimezza, Napoli valorizza: alla Juve arrivi e costi la metà, a Napoli arrivi e costi il doppio”.

