Gigi Simoni- allenatore ex Napoli

Gigi Simoni, ex tecnico tra le altre di Napoli e Inter, è stato ricoverato in condizioni critiche nell’ospedale “Cisanello” di Pisa in seguito ad un grave malore.

Luigi Simoni, ex calciatore ed ex tecnico del Napoli, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell‘ospedale Cisanello di Pisa in condizioni critiche.

Dopo aver accusato un malore è stato trasferito d’urgenza dalla sua abitazione di San Piero a Grado all’ospedale pisano.

Il tecnico, ottantenne, è accompagnato dai familiari più stretti e le sue condizioni sono monitorate continuamente dai sanitari che non nascondono come il quadro clinico sia complicato.

Infatti i medici, riscontrando subito la gravità della situazione, hanno spiegato che il suo quadro clinico appare piuttosto preoccupante.

I suoi parametri vitali sono costantemente monitorati dal personale sanitario. Si attendono aggiornamenti in merito, con la speranza di riscontri positivi, in attesa del bollettino medico ufficiale.

Nella stagione 1996-1997, raggiunse, alla guida del Napoli, la finale di Coppa Italia (dove fu sostituito da Montefusco); l’anno dopo alla guida dell’Inter vinse la Coppa Uefa, in finale contro la Lazio.

Un grandissimo in bocca al lupo al tecnico ex Napoli, sperando che si riesca a riprendere nel più breve tempo possibile