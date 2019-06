Bucci: ”Koulibaly-Manolas? Giocatori molto forti, lo dimostra la loro storia in Italia”

Bucci: il Napoli in questi anni ha costruito formazioni molto competitive, è stata una società che ha fatto scelte mirate e oculate

Luca Bucci è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di portieri e non solo. L’ex portiere e attuale preparatore dei portieri del Bologna ha parlato anche della possibile coppia difensiva Koulibaly-Manolas nel Napoli.

Queste le sua parole:

Sul possibile ritorno di Buffon alla Juventus

“Se fa questa scelta, è meditata. Se dovesse tornare, credo che ci saranno degli accordi chiari fra le parti. Secondo me è un personaggio che può essere utile non solo come portiere ma anche per tanti altri aspetti. Lui lo sa, torna in un ambiente che conosce bene e dove può esprimersi a vari livelli, non solo in campo. Fatica nel ritirarsi? Il mondo del calcio è quello che vivi, ogni settimana. Le emozioni che ti trasmette il fare il calciatore sono uniche. Si fa fatica a farne a meno. Bisognerebbe cercare di avere la lucidità di capire quando dire basta. Io nel 2009 feci una scelta, senza avere pentimenti, una scelta ponderata. Meglio non farsi dire dagli altri che è ora di smettere”.

Sul Napoli e la possibile coppia Koulibaly-Manolas

“Sono due giocatori molto forti, lo dimostra la loro storia in Italia. Meret sarebbe molto tranquillo con loro. Il Napoli in questi anni ha costruito formazioni molto competitive, è stata una società che ha fatto scelte mirate e oculate”.

Sull’interessamento del Psg su Donnarumma

“Che dovrebbe fare? Difficile, è chiaro che sembra un ragazzo legato al Milan, nonostante qualche contestazione in passato. E’ giovanissimo ma ha un grande carattere, può essere un portiere da grande squadra, come lo può tornare ad essere il Milan. ma lo è già il Psg. Difficile fare una scelta. Se ci sarà, è perchè il Milan ha bisogno di cedere qualcuno”.

