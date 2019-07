Rassegna stampa del 03 Luglio 2019

Rassegna stampa di oggi 03 Luglio 2019

Buongiorno e bentrovati per la nostra consueta rassegna stampa mattutina, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani più importanti.

Partiamo dalla Gazzetta dello sport: “Juve champagne sognando Pogba”, in alto: “Insigne da il via all’Universiade, nuovo look per il San Paolo”. Comincia oggi la cerimonia di apertura dell’evento che si terrà a Napoli. A destra: “Super champions, parla Guardiola, ucciderebbe i campionati”.

Passiamo al QS che titola: “Chiusi per ferie”, Wanda Nara dribbla Marotta e scappa in Sardegna, Icardi vuole restare all’Inter e non apre ad altre ipotesi. In basso: “La Roma torna alla carica per Mancini ma l’Atalanta non ha fretta e prende tempo”.

Vediamo anche la prima pagina del Corriere dello sport: “Barella dice Inter, Cagliari che fai?”, il giovane talento italiano pare abbia in mente di vestire solo la casacca nerazzurra nonostante l’accordo tra il Cagliari e i giallorossi. A sinistra: “Manolas un affare, senza difensori non si fa niente”, intervista a Fabio Capello che dice la sua sul neo acquisto partenopeo.

Chiudiamo infine con Tuttosport: “Juve-Icardi, l’Inter ha fretta”, i nerazzurri vorrebbero cedere subito il proprio centravanti e l’opzione Juve sembra essere la più facilmente percorribile. In alto: “Verdi, il Toro stringe vuole averlo in ritiro”: Vicina l’intesa tra il Napoli e Cairo per la cessione della punta.