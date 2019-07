Vieri: “Napoli ed Inter gap ridotto? Ma se la Juve…”

Vieri: prima o poi la Juventus perderà lo Scudetto ma i giocatori che adesso ha la Juve le altre squadre non li hanno

Christian Vieri, ex attaccante di Lazio, Juventus, Inter, Milan e della Nazionale, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di calciomercato, di Juventus, Napoli e Inter. Vieri si è soffermato soprattutto sulle scelte di queste società, parlando però pure della vicenda Icardi.

Queste le sue parole:

“Icardi tra la Juventus e il Napoli? Parliamo di un grande realizzatore, so dove lo vedrei meglio. La Juventus ha già preso Ramsey, Rabiot, ha Ronaldo, ha praticamente preso De Ligt, come si può dire che Napoli e Inter stanno accorciando il gap? Stanno facendo un buon mercato ma bisogna vedere cosa succede. Prima o poi la Juventus perderà lo Scudetto ma i giocatori che adesso ha la Juve le altre squadre non li hanno”.

