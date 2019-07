Proprio da pochi minuti sono terminate le visite mediche di Manolas, nuovo difensore del Napoli.

Come riporta Sky Sport stamane Manolas si è recato insieme al suo amico nonchè ex medico della Roma, Del Vescovo nella clinica Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di routine. Il calciatore ha manifesta tutta la sua felicità e la sua voglia per questa nuova avventura, senza però lasciare dichiarazioni. Dopo le risonanze magnetiche di turno ed i vari test d’idonietà, tutto coadiuvato dal professor Mariani e naturalmente dal neo responsabile medico del Napoli Raffaele Canonico il calciatore è pronto a firmare il contratto.

In giornata potrebbe esserci l’ufficializzazione con tanto di tweet presidenziale.

Il greco prestò raggiungerà i compagni in Trentino, probabilmente già in serata.