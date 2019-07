Proprio da pochi minuti sono terminate le visite mediche di Manolas, nuovo difensore del Napoli.

Come riporta Sky Sport stamane Manolas si è recato insieme al suo amico nonchè ex medico della Roma, Del Vescovo nella clinica Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di routine. Il calciatore ha manifesta tutta la sua felicità e la sua voglia per questa nuova avventura, senza però lasciare dichiarazioni. Dopo le risonanze magnetiche di turno ed i vari test d’idonietà, tutto coadiuvato dal professor Mariani e naturalmente dal neo responsabile medico del Napoli Raffaele Canonico il calciatore è pronto a firmare il contratto.

Il greco prestò raggiungerà i compagni in Trentino, probabilmente già in serata.

Subito dopo le visite mediche è arrivato anche il Tweet ufficiale della società per ufficializzare l’acquisto del forte difensore greco.

Il tecnico Carlo Ancelotti, tra poco può abbracciare uno dei difensori più forti dello scorso campionato. L’acquisto di Manolas ha reso felice il tecnico di Reggiolo che avrà a disposizione una delle coppie più forti dell’intera serie A italiana. La coppia formata dal greco e dal franco-senegalese Kalidou Koulibaly.

Di seguito il Tweet della società:

Anche il presidente De Laurentiis, ufficializza l’acquisto col consueto Tweet: