Calcio mercato Napoli – Moggi: Icardi giocherà al San Paolo

Calcio mercato Napoli: continua la trattativa per portare Icardi in azzurro. Oggi Moggi ha dichiarato: giocherà al San Paolo

Luciano Moggi non è certo il primo che passa nel mondo del calcio. Ne ha viste e ne sa tante. Soprattutto è grande esperto di calciomercato. Potremmo dire uno dei più astuti e lungimiranti dirigenti di mercato degli ultimi trent’anni. Quando uno così parla è perché qualcosa sa o perché ha un intuito infallibile. E l’ultima sua dichiarazione è proprio sull’uomo di mercato che il patron De Laurentiis vorrebbe assolutamente per far del Napoli uno squadrone. Mauro Icardi. Che per l’argentino il presidentissimo sia pronto a fare follie non è una novità.

E ne sembra convinto anche Luciano Moggi, che oggi, ha dichiarato a tal proposito: “Io credo che Icardi andrà al Napoli – le sue parole durante la trasmissione “Diretta mercato”, in onda su 7 Gold – mentre Higuain resterà alla Juve”. Resta da capire se l’ex dirigente juventino sa già qualcosa in più delle voci di mercato o s’è lanciato in un’ipotesi a suo dire credibile. Ma intanto i tifosi azzurri possono sognare ancora un po’.

Napoli acquisti ufficiali:

Manolas (d, Roma)

Di Lorenzo (d, Empoli)

Cessioni ufficiali:

Marko Rog (c, Cagliari)

Diawara (c, Roma)

Inglese (a, Parma)

