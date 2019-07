Rassegna Stampa di Sabato 20 Luglio 2019

Ecco la nostra rassegna stampa di oggi con le prime pagine dei giornali che troverete in edicola

La nostra rassegna stampa oggi darà spazio al mercato. Dal futuro di Higuain, con la Roma che non lo molla, alle parole di Conte in conferenza stampa, con l’ allenatore nerazzurro che ha detto che l’ Inter è in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Poi le prime parole di de Ligt, che si è presentato al mondo Juventus.

Corriere dello Sport : “Higuain, la Juventus gli toglie la maglia” questo il titolo centrale, che parla del futuro dell’argentino, “Assegnato a Gonzalo il 21, altra mossa per spingerlo verso i giallorossi”. Taglio alto sull’ Inter: “La frustata di Conte”. Taglio basso su de Ligt stregato da Sarri: “Alla Juventus per lui”. Di lato si parla di Fiorentina, Napoli e del solito Maurito.

Tuttosport : “Ira Conte, siluro a Marotta”. questo il titolo centrale dei quotidiano torinese. Il quotidiano scrive riportando le parole dell’allenatore dell’Inter: “Prima di Inter-United, il tecnico accusa: “Siamo in ritardo. Nainggolan e Icardi fuori ma nessuno è partito. Bisogna darsi una mossa”. In centro “Grazie CR7”, le parole di De Ligt: In basso si riporta la notizia dell’ Algeria campione d’ Africa.

La Gazzetta dello Sport: Prima pagina interamente dedicata a Conte, alla sua Inter e alla Juve, “Conte luna storta – Sarri luna piena”.

Il Mattino: Notizie di mercato in casa Napoli, “Via Rog arriva Elmas. Ancelotti spinge per James e il bomber”.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net