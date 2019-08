Rassegna Stampa di Domenica 4 Agosto 2019

Ecco la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola stamattina

La nostra rassegna stampa di oggi si occupa di calciomercato. Alla Juventus occhi puntati sulla doppia trattativa messa in piedi con il Manchester (Dybala-Lukaku e Danilo-Cancelo). Icardi continua a fare i conti con un futuro incerto, che non lo vede più nei piani della nuova Inter targata Antonio Conte. Entusiasmo puro, invece, a Cagliari, dove Nainggolan è stato accolto da eroe nel giorno del suo ritorno in Sardegna. Infine le amichevoli pre-campionato, con Milan, Lazio, Bologna e Roma protagoniste in Europa. Infine spazio anche ai motori con Formula 1 e Moto GP.

La Gazzetta dello Sport: Juve ed Inter al duello finale “Lukaku ultimo round”. Sempre nel centro pagina spazio al Milan di Giampaolo “Il Milan cresce, gol e gioco contro lo United”. Taglio alto dedicato ai motori. In basso spazio al mercato di Cagliari e Genoa.

Corriere dello Sport: “Furie d’agosto”, questo il titolo centrale, che si concentra sulle amichevoli di Roma e Milan. I giallorossi vincono con il Lille grazie a super Dzeko, i rossoneri tengono testa allo United perdendo solo ai rigori, mentre la Lazio rifila un poker al Paderborn. Taglio alto sulla Juventus: “Dybala, la verità”, taglio basso sul Napoli: “Si riaccende la pista James”. Di lato l’ editoriale di I. Zazzaroni su Icardi e il suo futuro. Taglio basso dedicato ai motori, con la prima pole position di Verstappen e i solito Marquez che domina in Moto GP.

Tuttosport: Titolo centrale per il mercato bianconero “Pe la Juve mi taglio l’ ingaggio”, assist di Danilo per approdare alla corte della Juventus. poi si parla del intrigo Lukaku tra Inter, Juve ed ora spunta anche una voce che parla del Napoli. Taglio basso per Formula 1 e Moto Gp. Taglio alto per il Torino che va a caccia di Verdi del Napoli, e della bella prova del Milan in amichevole con lo United.

Il Mattino: Trafiletto in prima pagina dedicato al mercato in casa Napoli “Lozano fuori dal PSV: Il Napoli torna alla carica dell’ asso messicano”.

