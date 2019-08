Rassegna Stampa di Giovedì 8 Agosto 2019

Rassegna Stampa di oggi Giovedì 8 Agosto con le prime pagine dei quotidiani che troverete stamattina in edicola

La rassegna stampa di oggi apre con tutte le prime pagine dedicate al calciomercato. In primis il colpo Romelu Lukaku, l’acquisto più costoso della storia dell’Inter, ma anche le mosse di Juventus e Napoli.

La Gazzetta dello Sport: Apre con il titolo centrale dedicato al grande colpo dei neroazzurri, ” Inter Lukaku è tuo!” In alto spazio al Toro, continuare a volare in Europa. Taglio basso per Dybala e Modric, doce giocheranno la prossima stagione!

Corriere dello Sport: In prima pagina con si parla del nuovo bomber in nerazzurro e la sfida di mercato vinta nei confronti della Juve. “Lukaku, vince l’Inter. Conte è tuo. Contratto di 5 anni a 7 milioni a stagione. Al Manchester vanno 65 milioni più 10 di bonus. È l’acquisto più caro della storia Dell’Inter”. In basso spazio alla Roma che non punge con Dzeko, alla Lazio con lo stop di Milinkovic e al Napoli che aspetta sempre James.

Tuttosport: La prima pagina del quotidiano sportivo piemontese, apre con il colpo grosso Lukaku all’ Inter: “Lukaku all’ Inter. Juve rispondi con Pogba. Continua la trattativa Totthenam – Dybala e i bianconeri non mollano il francese”. Nel taglio in alto spazio dedicato all’ impegno del Toro nel preliminare di EL: “All’attacco”.

Il Mattino: Nel taglio in alto il pezzo sul mercato di Inter, Napoli e Juventus. Si prospetta un giro di attaccanti: “Il valzer dei bomber. Lukaku va all’Inter, James vicino al Napoli, Icardi verso la Juve”.

