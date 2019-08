Stendardo: “Firenze campo ostico per il Napoli. Manolas-Koulibaly? una delle coppie più forti di tutta la serie A”

L’ex difensore del Napoli Guglielmo Stendardo ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato del mercato della società partenopea e non solo.

Guglielmo Stendardo, ex difensore del Napoli, si è soffermato sui movimenti di mercato della società azzurra ed ha parlato anche della Fiorentina, avversario della formazione allenata da Ancelotti all’esordio in campionato.

“Questi che ci apprestiamo a vivere saranno gli ultimi giorni di mercato che saranno davvero bollenti. Il Napoli per migliorare la rosa deve aggiungere giocatori come James e Icardi. Fiorentina-Napoli? In coppa Italia la Fiorentina non è stata spumeggiante, il Monza a tratti è stato superiore, poi la squadra toscana nel secondo tempo l’ha ribaltata con i giusti cambi. Comunque sia credo che il Napoli sia nettamente superiore, anche se Firenze resta un campo molto ostico”.

Stendardo poi si è soffermato sulla coppia difensiva del Napoli composta da Manolas e Koulibaly ed in merito non ha esitato ad affermare: “La coppia Manolas-Koulibaly? Sono due giocatori importanti, una delle coppie più forti di tutta la serie A, loro due permetteranno ad Ancelotti di giocare con i due terzini molto alti”