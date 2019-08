Insigne dopo il successo di Firenze: “Era importante vincere, dobbiamo migliorare in difesa”

Lorenzo Insigne, felice per la spettacolare vittoria a Firenze, rilancia il sogno scudetto: “Non ci manca nulla”

Napule è… Lorenzo Insigne che segna una doppietta alla prima giornata di Serie A 2019-2020, contribuendo alla rocambolesca vittoria per 4-3 in casa della Fiorentina e lanciando subito un messaggio forte e chiaro al campionato.

Archiviati definitivamente i malumori di qualche mese fa per delle incomprensioni con Carlo Ancelotti, e un’estate nella quale era finito al centro di alcuni rumors di mercato, il numero 24 del Napoli è ripartito alla grande, con due reti segnate a Firenze per le quali si è detto contento nel dopo-partita.

Insigne ha affermato, infatti, che era importante conquistare fin da subito i 3 punti, sottolineando però, con grande maturità, che nel corso della settimana sarà necessario confrontarsi con l’allenatore per analizzare e correggere gli errori commessi durante il match.

Del resto era la prima gara ufficiale dell’anno dopo un “precampionato molto intenso”, e proprio per tale ragione era ancora più importante mettere in cassaforte un successo contro un avversario difficile: “E ci siamo riusciti”.

Inevitabile pensare a questo punto al futuro (nemmeno troppo lontano), poiché sabato prossimo sarà già tempo di supersfida a Torino contro la Juventus.

Prima di soffermarsi sui bianconeri, il capitano del Napoli ha ribadito l’importanza dell’affermazione in Toscana perché “vincere aiuta a vincere”, e subito dopo ha ammesso che certamente quello contro i campioni d’Italia sarà un incontro molto difficile.

Prima però si dovrà migliorare la fase difensiva, considerando che proprio nella gara dell’esordio sono stati schierati i nuovi acquisti solo nel reparto arretrato con Di Lorenzo e Manolas, mentre Elmas in mezzo al campo è entrato a partita in corso destreggiandosi piuttosto bene.

Parlando del mercato, Insigne si è complimentato con i dirigenti azzurri, dicendo che sono stati effettuati degli ottimi acquisti anche se ovviamente gli arrivi non vengono decisi e non dipendono affatto né dai calciatori e nemmeno dal tecnico.

A questo punto, a pochi giorni dalla chiusura della campagna trasferimenti (il 2 settembre) per l’attaccante di Frattamaggiore è fondamentale “stare sereni”, continuare a lavorare duramente e ad andare avanti per la propria strada.

E il Napoli sicuramente in questa stagione s’impegnerà per riuscire finalmente a conquistare lo scudetto dopo essere stato costretto in questi ultimi anni ad assistere alle vittorie della Juventus.

Lorenzo Insigne non rinuncia affatto al sogno azzurro, anche se predica calma e umiltà, ricordando che finora è stata messa in archivio solo una vittoria, che il campionato è ancora lungo e che anche stavolta la squadra partenopea ci proverà fino in fondo.

Infine un consiglio da vero capitano rivolto a se stesso e a tutti i compagni: “Dobbiamo stare concentrati e limare qualche dettaglio e alla fine vedremo”.

Patrizia Gallina è una giornalista e conduttrice sportiva presso le emittenti televisive della Liguria, laureata in scienze umanistiche presso l’Università degli Studi di Genova. Ha ideato e condotto su Liguria Web Tv la trasmissione sportiva “Genoa e Samp i colori del calcio”, ha partecipato ad Antenna Blu al programma Footgolf, canale 16 del digitale terrestre, e in molte altre emittenti genovesi. Da sempre appassionata di calcio e di sport a 360 gradi, ha iniziato presso La Settimana dello Sport (giornale sportivo di Genova) e adesso è redattrice sportiva presso CasaNapoli.net