LIVE- SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2019

GIRONE A: PSG, Real Madrid, Club Brugge,

GIRONE B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos,

GIRONE C: Manchester City, Shaktar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta

GIRONE D: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen,

GIRONE E: Liverpool, Napoli, Salisburgo,

GIRONE F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter

GIRONE G: Zenit, Benfica, Lyon,

GIRONE H: Chelsea, Ajax, Valencia

Premiato Leo Messi come miglior attaccante della passata Champions League!

LIVE- Sorteggio Champions League 2019: inizia il rituale dei sorteggi al Forum Grimaldi di Montecarlo.

Gianni Infantino premia Erik Cantona, ex calciatore del Manchester United (con cui ha vinto 4 campionati consecutivi) per il suo impegno nel mondo del calcio, ma anche per il suo straordinario impegno extracalcistico.

Premiazione miglior portiere della scorsa Champions League: Allison Becker del Liverpool. Il portierone brasiliano (che fece una parata strepitosa su Milik nella fara di ritorno tra Liverpool e Napoli ad Anfield), ringrazia tutti per la premiazione!

Jurgen Klopp sui sorteggi: “Non credo che ci sia mai stato un’Urna 2 più forte. È semplicemente pazzesco! Dovrebbero essere tutti in Prima Fascia, ma lì non c’è abbastanza spazio. Non penso che ci sia mai stata un’Urna 3 più forte. E poi in Quarta Fascia puoi pescare l’RB Lipsia – wow! I gruppi saranno incredibili”.

Il calendario completo della Champions..L’obiettivo comune, per le 32 in corsa, è, manco a dirlo, la finale di Istanbul del 30 maggio.

Questo il calendario degli appuntamenti Champions:

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

Sorteggio Champions League 2019: alle 18 il via ai sorteggi al Forum Grimaldi di Montecarlo. Il Napoli partirà dalla seconda fascia evitando così un girone della morte.

La Uefa ha stabilito un criterio, secondo cui i club abbinati giocheranno in giorni differenti.

Di seguito la lista dei club abbinati:

A) Liverpool, Manchester City

B) Chelsea, Tottenham

C) Barcellona, Real Madrid

D) Juventus, Inter

E) Bayern Monaco, Borussia Dortmund

F) PSG, Lione

G) Zenit, Lokomotiv Mosca

H) Atletico Madrid, Valencia

I) Napoli, Atalanta

J) Bayer Leverkusen, RB Lipsia

K) Genk, Club Brugge

Quando uno dei club abbinati viene sorteggiato in uno dei quattro gironi rossi (A, B, C, D), l’altro club abbinato finisce automaticamente in uno degli altri quattro gironi blu (E, F, G, H).

