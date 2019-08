Meret ed Insigne in nazionale: i convocati del CT Mancini

Meret ed Insigne in azzurro

Tempo di partite di qualificazione ai prossimi campionati europei del 2020. Tra i convocati di Mister Mancini figurano Meret ed Insigne.

Gli impegni della Nazionale Italiana

Gli azzurri scenderanno in campo il 5 e l’8 settembre rispettivamente contro Armenia a Finlandia. Due partite abbordabili per la nazionale italiana di calcio, prima del girone J e seguita proprio da Finlandia ed Armenia (per la classifica completa clicca il LINK).

Due vittorie proietterebbero i ragazzi di Mancini verso Euro 2020 senza affanni.

I rappresentanti della SSC Napoli

La SSC Napoli continua così ad essere rappresentata in nazionale dal suo capitano Lorenzo Insigne e dal numero 1 Alex Meret. I due hanno già dato ottime prove con la maglia azzurra dell’Italia anche di recente. Ricordiamo la presenza da titolare nell’europeo Under 21 dell’estremo difensore e le prestazioni più che convincenti di Insigne (in nazionale con la maglia numero 10). Si ricordano giocate sublimi, oltre a due goal ed un assist tra Grecia e Bosnia per “il Magnifico”.

I convocati di Mancini

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere