Rassegna stampa del 02 Settembre 2019

Rassegna stampa di Lunedì 02 Settembre 2019

Ultimo giorno di calcio mercato e tutte le big sono impegnate a completare le rose. Ma anche spazio al campionato, nella nostra rassegna stampa di oggi.

Apriamo la rassegna stampa con la Gazzetta dello sport: “Conte e Toro ritmo Juve”, la squadra di Conte e quella di Mazzarri, le uniche a punteggio pieno insieme ai bianconeri. In alto: “Leclerc cavallino trionfante”, spazio alla Ferrari che ieri ha conquistato il Gp di belgio, a salire sul gradino più alto del podio il francese Leclerc. A destra spazio anche al mercato: “Milan preso il jolly Rebic” e poi Icardi vicino al Psg.

Proseguiamo con il Corriere dello sport: “Vola Antonio”, anche sul corriere spazio all’Inter capolista insieme al Toro e alla Juve, la squadra di Conte ieri ha vinto per 2-1 a Cagliari. A destra: “Grande derby finisce pari”, 1-1 ieri tra Roma e Lazio nel derby della capitale. Anche sul Corriere si celebra Leclerc: “Charles Magno”.

Il Mattino di Napoli invece tende la mano a Koulibaly: “Forza Kalidou, l’errore di una sera non rovina la favola di un gigante”.

In ultima analisi, vediamo come apre anche Tuttosport: “Fantastico Leclerc, è per Anthoine”, dedica speciale del pilota francese al connazionale scomparso in pista Sabato. Al centro: “Toro sei primo” e “sprint Boateng”, la Juve compra in difesa.