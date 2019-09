Maggio sulla lotta scudetto: “Il Napoli deve registrare qualcosa in fase difensiva”

L’ex Christian Maggio in un’intervista a Sky Sport ha aggiunto che Di Lorenzo potrebbe essere il suo erede

Christian Maggio può essere definito a tutti gli effetti una bandiera del Napoli. Il terzino, oggi 37enne, ha militato per ben 10 stagioni nella squadra partenopea, collezionando tra campionato e coppe 308 presenze e 23 reti.

Di recente ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale ha affrontato diversi argomenti. Oggi gioca nel Benevento, in Serie B, e non ha nascosto di voler raggiungere un traguardo importante con la squadra sannita. Ovviamente il riferimento è ad una pronta promozione nel massimo campionato.

Subito dopo il discorso è scivolato sul Napoli e sull’obiettivo scudetto degli azzurri. Essendo un grande ex, Maggio ha rivelato che spesso gli viene chiesto, ogni anno, se la società di De Laurentiis può vincere il tricolore.

In merito a questa stagione, il terzino veneto ha affermato che indubbiamente non sarà facile battere la Juventus. I campioni d’Italia in carica in questi mesi sono stati protagonisti di un’ottima campagna acquisti. Tuttavia il difensore ha ricordato: “Non è sempre detto che possa bastare”.

Guardando in casa Napoli, Maggio ritiene che l’organico sia solido e di qualità. Al contempo, però, ha aggiunto che la squadra dovrà lavorare duramente.

Soprattutto sarà necessario concentrarsi sulla fase difensiva, puntando ad organizzarla meglio, visto che in queste prime gare di campionato gli azzurri hanno mostrato qualche lacuna di troppo.

Il grande ex è convinto che questo problema verrà presto superato grazie all’esperienza e alla sagacia tattica di Ancelotti. D’altronde si tratta di un salto di qualità necessario, perché: “Solo così si potrà inseguire lo scudetto”.

“Di Lorenzo mi piace, mi somiglia”

Ai microfoni di Sky Sport Christian Maggio ha parlato anche di alcuni giocatori che attualmente compongono la rosa del Napoli.

Partendo proprio dalla difesa, il difensore 37enne ha definito Koulibaly un giocatore “fantastico”, nonostante in questa fase non sia al massimo della condizione fisica.

Anche per il nuovo acquisto Manolas sono arrivate parole d’elogio. Si tratta di un calciatore forte che, insieme al 28enne senegalese, è destinato a formare una coppia centrale “eccezionale”.

Un altro volto nuovo del Napoli di quest’anno è Giovanni Di Lorenzo. Per lui è arrivata una sorta di investitura da parte di Maggio.

Il terzino del Benevento ha rivelato che gli piace come profilo e che si rivede in lui, essendo dotato di una “gran corsa”. A suo parere potrà fare molto bene in azzurro.

Passando agli attaccanti, ha evidenziato di vedere un Lorenzo Insigne diverso. Rispetto a qualche anno fa lo trova decisamente maturato e sempre concentrato sull’obiettivo. Tutto ciò rappresenta certamente: “Un grande segnale per tutto il Napoli”.

Infine un passaggio su Lozano. L’attaccante messicano al debutto contro la Juventus ha subito impressionato tifosi e addetti ai lavori.

Anche Maggio è rimasto colpito positivamente dall’ex PSV. Ha dichiarato che gli sembra molto forte e che secondo lui, grazie alle sue spiccate doti tecniche, potrà essere un’arma in più importante per la compagine partenopea.

