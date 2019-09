Le ultime da Genova dicono che Di Francesco è pronto a rivoluzionare la sua squadra per la sfida con il Napoli di sabato prossimo.

Di Francesco cambia la Sampdoria, dopo le negative prestazione con Lazio e Sassuolo, il mister ex Roma è pronto ad effettuare numerosi cambi in vista della trasferta del San Paolo.

Come riporta stamane il ‘Secolo XIX’ saranno cinque i probabili cambi che il tecnico effettuerà.

Cambi in tutte le zone del campo, cominciando dai terzini, previsto l’ inserimento di De Paoli, oltre che quello del neo acquisto Augello.

Centrocampo che dovrebbe prevedere l’ innesto di Thorsby, il norvegese dovrebbe agire tra le linee e dare sostanza e qualità al centrocampo.

Infine l’ attacco, messo sotto accusa dopo le prime sfide, dovrebbe veder protagonisti Bonazzoli e il neo arrivato Rigoni.

Sicuramente non è un’ ultima spiaggia per Di Francesco ma un risultato negativo contro la squadra di Ancelotti potrebbe complicare le cose in casa blucerchiata.

Appassionato di calcio sotto tutti i suoi aspetti, laureando in Giurisprudenza, lavoro nell’ amministrazione di una azienda. Ho frequentato un Master in Giornalismo 3.0, nella quale ho avuto modo di conoscere le mie capacità comunicative.