Consigli fantacalcio terza giornata serie A: su chi puntare? Alcune partite sono davvero insidiose… Andiamo a scogliere i dubbi per questo fine settimana

Riprendono i nostri consigli di fantacalcio, dopo quelli della seconda giornata. Poi magari ci fate sapere, se li abbiamo azzeccati. Intanto, ecco quelli freschi freschi per la vicina terza giornata di campionato.

Calendario serie A terza giornata

Fiorentina-Juventus

Napoli-Sampdoria

Inter-Udinese

Genoa-Atalanta

SPAL-Lazio

Brescia-Bologna

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Verona-Milan

Torino-Lecce

Consigli fantacalcio serie A terza giornata

Fiorentina-Juventus: non fidatevi della Viola

Per i padroni di casa poche sono le scelte optabili per lo scontro di oggi pomeriggio. Meglio evitare la linea difensiva, dal portiere Dragowski passando per i centrali e i terzini. A centrocampo i soli appetibili sono Pulgar e Chiesa. L’uno è rigorista e l’altro è una spina nel fianco per ogni difesa. Anche Boateng e Sottil non dovrebbero portare bonus. Dalla panchina nessuna sorpresa, meglio non rischiare.

Dal lato Juve meglio evitare il portiere Szczesny , perché Firenze è sempre un campo particolare. Voi direte un +3 per rigore parato potrebbe starci, ma c’è anche un rischio -1 e -2. Di contro se avete i vari Bonucci, De Ligt, Danilo e Alex Sandro inseriteli per consueta garanzia. Rabiot non è ancora pronto, anche se titolare, aspettate. Meglio optare per i portatori di bonus Khedira e Pjanic. Spazio a Douglas Costa, non a Bernardeschi, che è ancora troppo ex odiato. CR7 e Higuain immancabili.

Napoli- Samp: fiducia negli azzurri

Napoli-Samp vede nettamente favoriti gli azzurri. Spazio sicuro a Meret, che potrebbe restare imbattuto, e a Manolas e Koulibaly, portatori di bonus e buona media. Anche sulle fasce fiducia a Di Lorenzo e Ghoulam, ma occhio al turnover. A centrocampo portatevi i soliti titolari di sempre: Fabian, Zielinski e Callejon. Davanti fiducia più a Mertens che Insigne. Possibili sorprese: Llorente dalla panchina.

Della Samp, a parte il solito affidabile Quagliarella, meglio evitare altri titolari. Magari una chance datela all’imprevedibile Rigoni, ex Atalanta.

Inter-Udinese: pochi rischi fra i friulani

Inter-Udinese è partita per chi ha giocatori dell’Inter. Abbondate a non più in questo caso. Inserite Handanovic, Godin, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Candreva, Sensi, Brozovic e Lukaku. Mentre in attacco vi consigliamo più Lautaro Martinez che Sanchez. Potrebbe il cileno pagare l’esordio e poi non è ancora rodato. Barella, abbiate pazienza e aspettate. Dalla panchina occhio a Politano, un +3 potrebbe darvelo.

Dei friulani gli unici interessanti sono Lasagna e De Paul. L’uno a Milano è sempre insidioso e l’altro può sempre garantire asssist.

Genoa-Atalanta: partita da sbizzarrirsi

Il primo lunch match è davvero attraente per i fanta allenatori. Ma, diciamolo subito, poco spazio ai portieri. Radu e Gollini sono solo rischi.

In difesa, invece, idee buone sono Criscito e Zapata da una parte e Palomino e Toloi dall’altra. Senza dimenticare Gosens e Hateboer.

A centrocampo più spazio agli orobici. Però una chance a Schone va assolutamente data. Per cui sì a Gomez, Pasalic e De Roon dell’Atalanta.

In attacco metteteli uno contro l’altro. Si annunciano goal: Pinamonti, Kouamè (in forse), Zapata, Ilicic, Muriel e anche Sanabria. Se avete Malinovski potreste trovare il suo primo goal.

SPAL-Lazio: partita insidiosa

I ferraresi sono sempre temibili in casa e spesso si chiudono a riccio. La Lazio vista nel derby è una furia, ma non fatene affidamento al 100%. Strakosha si può mettere. ma anche Berisha potrebbe rappresentare un rischio minimo.

Meglio non azzardare difensori spallini, e fra tutti meglio scegliere il solo Acerbi.

A centrocampo Lazzari, anche se vi stuzzica l’idea è pur sempre un ex, meglio di no. Mentre garanzia sono Luis Alberto e Milinkovic. Fra i padroni di casa sempre da mettere Kurtic e Di Francesco.

Petagna è pur sempre rigorista, ma potrebbe pagare il momento no della SPAL. Mentre Immobile e Correa sono garanzie. Occhio al colpetto Caicedo.

Parma-Cagliari: bonus inaspettati

Parma-Cagliari è una variabile non facile da decifrare. Fra i ducali evitate Sepe e fra i sardi Olsen.

Fra i difensori interessanti le ipotesi bruno Alves e Iacoponi. Ma anche Darmian e Gagliolo. Fra i rossoblù pochi spunti da fantacalcio.

A centrocampo, invece, le alternative sono varie: Kucka, Hernani; Rog, Castro e Nandez fra gli isolani. Chanche ai piedi fatati di Birsa e Kulusevski, il cui impatto non è stato male.

In attacco consigliatissimi Gervinho e Inglese, e dall’altro lato Simeone. Il cholito è in cerca di rilancio.

Brescia-Bologna: partita da over?

Brescia-Bologna è davvero uno scontro interessante. La squadra di Mihajlovic arriva dalla bella vittoria in casa e ha un ottimo umore. I bresciani stanno mostrando filo da torcere e alcune individualità niente male.

Spazio ai portieri. Sia Joronen che Skorupski possono portarvi bonus interessanti.

Attenzione invece alla difesa. I cartellini gialli e rossi potrebbero influire sui modificatori di difesa. Se volete rischiare qualcosa puntate su Sabelli e Tomiyasu. Sorpresa positiva potrebbe essere Denswil .

A centrocampo proseguite con la fiducia a Tonali, prima o poi si farà vedere. Per il Bologna, invece, il solo pericoloso Soriano.

In attacco le certezze sono Donnarumma, Sansone e Orsolini. Se c’è uno slot libero, metteteli.

Roma-Sassuolo: valanga di goal

La Roma di Fonseca è davvero intrigante per i fanta allenatori. Ma, come sempre, se la squadra gioca davanti, meglio evitare quelli dietro. Quindi niente Pau Lopez e nemmeno niente Consigli.

In difesa fra i padroni di casa possono portare +1 e +3 Kolarov, Fazio, Mancini e Florenzi. Del Sassuolo l’unico che spinge un po’ è Marlon.

A centrocampo senza Under buttate nella mischia Zaniolo, Pellegrini Lorenzo e Cristante. Ma soprattutto Mkhitaryan, giocatore che vale un attaccante e che all’esordio può fare sfraceli.

Per il Sassuolo, dati i i buchi del centrocampo giallorosso, consigliamo Duncan, Obiang e Locatelli.

Per la scelta degli attaccanti inutile dirvi Dzeko, Kalinic e per i neroverdi Berardi, Caputo e Boga. Sono tutti bonus di gran valore!

Verona-Milan: occhio anche un pareggio

Il Bentegodi è uno stadio davvero rognoso per i rossoneri, che non sono super brillanti in questo momento.

Sicuramente Donnarumma è in un momento d’oro e potete metterlo titolare. Non pensiate di portare a casa un’imbattibilità garantita.

Fra i difensori del Milan l’unico da rischiare è il solo Romagnoli, che spesso è attaccante aggiunto. Gli altri no, nemmeno Theo Hernandez, troppo presto. Fra gli scaligeri segnaliamo due nomi a sorpresa, uno fra gli addetti è molto considerato e l’altro potrebbe portar bonus: Kumbulla e Faraoni.

A centrocampo, anche qui i nomi sono striminziti. Di solito al Bentegodi finisce 0-0 o 1-1. Comunque date fiducia a Suso (punizioni, assist e goal), Kessié (rigorista e spesso nome a sorpresa) e Bonaventura, jolly e giocatore che presto potrebbe tornare a segnare.

Fra i padroni di casa, invece, segnaliamo Veloso, che batte le punizioni e Lazovic, che potrebbe inserirsi e far male.

In attacco la crisi di Piatek dovrebbe finire, anche se il Bentegodi non ha mai esaltato gli attaccanti rossoneri. Confidate ancora in lui. Ma guardate con attenzione Rebic e Leao, a cui verrà data una chance. Dategliela pure voi! Attenzione alla sorpresa del neo acquisto Stepinski, che lo scorso anno la rete la vedeva, eccome!

Torino-Lecce: bonus Belotti garantito

La sfida del lunedì sera si annuncia a senso unico. Con tutto il rispetto per il Lecce. Ma le pause nazionali sono sempre tremende. Non fidatevi mai delle cose scontate.

Sirigu è da schierare sicuramente. Potrebbe restare imbattuto e ad ogni modo è in grandissima forma.

In difesa fra i granata garanzia di sicurezza è per certo Izzo, non lasciatelo in panchina adesso. Mentre nome meno conosciuto, ma di spiccate qualità è Bonifazi. Anche lui mettetelo titolare. Nkoulou NO, perché c’è qualcosa che non va ed è meglio non rischiare.

A centrocampo con l’arrivo di Verdi si ampliano le scelte del Torino. Simone va messo subito, perché fa l’attaccante e vorrà fare una buona impressione al Comunale. Anche Baselli è uomo che in queste partite ne fa anche due. Fra i salentini una chance la merita Mancosu , perché giostra da trequartista e può sempre segnare.

In attacco inutile dirvi che Belotti è fondamentale. Ma se avete Zaza, anche lui in queste partite non fa male. Fra i pugliesi, se avete acquistato Babacar, mettetelo subito. E’ imprevedibile!

Nato a Milano, seguo la mia passione per il calcio e il giornalismo calcistico da sempre. Fondatore del blog per tifosi www.tifoblog.it, lo spazio del tifoso e collaboratore per la testata milanese www.milanoweekend.it, sezione sport. Laureato in Lettere Moderne con una tesi sulla linguistica e gli sviluppi dell’italiano nel web di oggi