Rassegna stampa del 20 Settembre 2019

Rassegna stampa di Venerdì 20 Settembre 2019

Rassegna stampa di oggi sul campionato che riparte stasera, domani derby di Milano mentre il Napoli sarà impegnato a Lecce.

Apriamo con la Gazzetta dello sport: “Chi è mr Derby?”, Conte e Giampaolo all’esordio nel derby di Milano, a destra spazio pure per Roma e Lazio impegnate ieri in Europa League: “Dzeko-Zaniolo la Roma vola con i turchi”, “Lazio che succede?”, sconfitta ieri per la Lazio contro il Cluj con ennesima rimonta subita dagli uomini di Inzaghi.

Tuttosport: “Juve cosi puoi vincere la Champions”, intervista a Capello: “C’è lo spirito giusto”. A destra: “Sensi e Rebic MIlan-inter al contrario”, in basso spazio alla F1: “Leclerc: più battaglia in pista? Mi piace”.

Corriere dello sport: “Juvoluzione”, la metamorfosi incompleta di Sarri. A destra: “Trai Ivardi e Neymar ora scoppia la pace” In alto: “Mammamia che Zaniolo” e “Lazio sparita solita storia”.

Chiudiamo infine con il Mattino che apre con una intervista esclusiva al Ct Roberto Mancini: “Questa Italia può vincere gli Europei”, su Insigne dice: “E’ decisivo in Nazionale e nel club ma deve sprecare meno energie in difesa”.