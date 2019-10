Caputi a CasaNapoli TV: “Napoli per lo scudetto”

Le parole di Massimo Caputi a CasaNapoli TV

Durante la trasmissione di CasaNapoli TV è intervenuto Massimo Caputi, giornalista sportivo responsabile dell’area sport del Messaggero. Il conduttore Max Viggiani gli ha posto varie domande sul Napoli e sullo stato attuale della Serie A.

Parlando di Milan. E’ una squadra che fa fatica. Si sono sopravvalutati i giocatori pensando che fossero di un livello superiore?

“Sono d’accordo. Quando ti chiami Milan le aspettative sono sempre alte. Forse però in un nuovo corso bisognava mettere le mani davanti, dicendo che è un’annata in cui si cerca di ottenere il massimo anche se sarà difficile. E’ chiaro che questo avvio negativo fa diventare ancora tutto più problematico. Ci sono varie componenti: la squadra che non è stata rafforzata perché ce ne sono altre più forti, con alcuni dei giocatori che non sono adatti al gioco dell’allenatore e non stanno rendendo al meglio”.

E’ l’Inter l’inseguitrice principale della Juve, o sono Juve e Napoli a dover inseguire l’Inter?

“Penso che la Juve rimanga la favorita, anche se siamo alla sesta giornata e se al momento è dietro l’Inter. Con Conte l’Inter è partita forte ma sappiamo che non ha sempre giocato bene. Vincendo si è portata avanti e sicuramente sarà protagonista. Non escludo il Napoli, che con Juve ed Inter si giocherà il titolo fino alla fine. Aspettiamo altre quattro o cinque partite. E’ ovvio che già domenica Inter-Juventus ci darà qualche indicazione in più perché sarà una gara importante”.

Quale ruolo avranno Roma e Lazio?

“Lottano per il quarto posto. Doveva esserci anche il Milan che è rimasto indietro. C’è da ricordare anche l’Atalanta, che ha subito una sconfitta sfortunata oggi (in Champions League) ma ha confermato di essere una squadra di livello e non può considerarsi più una sorpresa. Le romane devono guardarsi da queste avversarie e da possibili outsider come Torino e Fiorentina. Tra di loro sono due squadre diverse, ma la Roma è una squadra nuova che credo abbia più alternative. La Lazio non si è rafforzata ed alla lunga potrebbe anche pagarla”.

Caputi a CasaNapoli TV: Quella contro il Genk è una partita da non sottovalutare

“In Champions non devi sottovalutare nessuno. Sono squadre tecniche da rispettare perché se non sei al meglio rischi di fare brutte figure. Credo che la dimensione internazionale e la consapevolezza raggiunte dal Napoli permetteranno di ottenere il successo. Il Napoli prima ottiene la qualificazione al prossimo turno e prima potrà concentrarsi sul campionato. Non deve però commettere l’errore di concentrarsi solo in Champions e lasciare qualcosa in campionato”.

Quali sono le squadre delusione e sorpresa?

“Se escludiamo il Milan in negativo direi Sampdoria, che ha iniziato male anche perché ci sono alibi a livello societario. Per me la sorpresa è il Cagliari, che ha comprato giocatori che possono farle fare il salto di qualità. Se troverà continuità farà bene”.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere