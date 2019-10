Prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Juve due marziani” vittoria e brividi

Prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Juve due marziani” e “Il Napoli va a rilento ma lo sveglia Milik”

Prima pagina della “rosea” con titolo sui bianconeri di Sarri: “Juve due marziani”, la squdra del ex allenatore di Napoli e Chelsea vince , ma non senza polemiche per il rigore negato al Bologna al 93 su un fallo di mano di De Ligt. Cr7 e Buffon salvano il risultato.

Taglio alto per Inter, che continua la rincorsa e il Milan che si carica per la partita di stasera contro il Lecce e con la prima di Pioli a San Siro.

Trafiletti alti per Napoli, con un Super Milik chiude la pratica Verona dopo un primo tempo di sofferenza e Roma, riecco Ranieri ma stavolta da nemico.

Taglio basso per l’ altro anticipo del Sabato, un Lazio Atalanta da brividi, si passa dallo 0-3 del primo tempo al 3-3 finale agguantato su rigore, contestato da Gasp, al 93 con Immobile.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net