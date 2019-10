Prima Pagina Corriere dello Sport: “Fermi Tutti”

Prima Pagina Corriere dello Sport di oggi Domenica 27 Ottobre 2019: “ Fermi Tutti”

Prima pagina Corriere dello Sport con il titolo centrale dedicato ai pareggi di Juve e Inter “ Fermi Tutti”. Un grande Lecce blocca la Juve sul 1-1 e l’Inter fallisce il sorpasso con un 2-2 in casa contro il Parma, occasione d’oro per Atalanta e Napoli che potrebbero recuperare punti su entrambe le squadre.

Di spalla leggiamo del Napoli “Insigne promette un Napoli al bacio, poi le parole dell’allenatore della Roma “Fonseca: lasciate in pace Zaniolo”. In fine la Lazio “Inzaghi chiede il voto di fiducia”.

In basso leggiamo di Formula1 e della Ferrari con le due macchine in prima fila al GP del Messico. In fine una notizia di Tennis con Berrettini fuori alle semifinali di Vienna a testa alta.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net