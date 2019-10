Il Napoli Primavera batte la Lazio e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia

Il Napoli Primavera ha battuto la Lazio per 2-1 nel secondo turno di Coppa Italia, Tim Cup 2019/20 allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (leggi qui)

Passano subito gli azzurrini. Fallo in area su Mancino e rigore. Lo tira Vrakas che infila l’1-0. Poco prima della mezzora il bis: ancora calcio di rigore per il Napoli in seguito ad un fallo del portiere laziale su Palmieri. Stavolta tira lo stesso Palmieri che segna il 2-0.

Ad inizio ripresa la Lazio si rimette in partita con la rete di Franco su deviazione in area: 2-1. Poi è un assalto laziale con i ragazzi di Baronio che resistono con grande determinazione portando a casa la qualificazione. Azzurrini agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Continua il periodo negativo in termini di risultati per quanto riguarda la Primavera della Lazio. I biancocelesti vengono eliminati dalla Coppa Italia per mano del Napoli. 2-1 il risultato finale. Succede tutto nel primo tempo. I padroni di casa vanno avanti prima con Vrakas su rigore e poi con Palmieri, ancora su rigore. La squadra di Menichini accorcia le distanze con Franco, ma serve a poco ai fini del risultato. Nonostante una gara combattuta gli Aquilotti escono sconfitti dallo stadio Pasquale Ianniello di Frattamaggiore e salutano la Primavera Tim Cup. Nel prossimo turno la formazione allenata da Baronio sarà di scena a Trigoria, negli ottavi di finale il Napoli affronterà la Roma allenata da Alberto De Rossi. Il match si disputerà il prossimo 18 dicembre. In campionato invece il Napoli scenderà in campo sabato alle ore 13 per affrontare la Fiorentina.

Napoli: Daniele, Manzi, Marrazzo, Esposito (65′ Zanon), D’Onofrio, Senese, Potenza, Virgilio (92′ Ceparano), Palmieri (74′ Labriola), Mancino (92′ Zanoli), Vrakas (65′ Sgarbi). All.Baronio