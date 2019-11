Consigli di fantacacio 12°giornata: più che Juve-Milan a spaventare i fanta-allenatori è il caso Napoli

Nei consigli di fantacalcio della 12° giornata la situazione di difficile interpretazione per i coach è quella del Napoli. Come prestazione (non più una sicurezza) e come pazzo possibile turnover imprevedibile. C’è poi qualche perdita consistente per la Coppa d’Africa U23.

Serie A: calendario 12° giornata

Sassuolo-Bologna

Brescia-Torino

Inter-Verona

Napoli-Genoa

Cagliari-Fiorentina

Lazio-Lecce

Sampdoria-Atalanta

Udinese-SPAL

Parma-Roma

Juventus-Milan

Sassuolo-Bologna

Il derby di regione si annuncia interessante anche per il fanta-calcio. Due squadre in buona salute, con un bel gioco fatto di velocità e atteggiamento propositivo. Ecco perché i portieri non li schiererei.

In difesa fra i neroverdi qualche carta da rischiare c’è. Per esempio Toljan che è più offensivo degli altri. A centrocampo senza Obiang date fiducia a Locatelli e Duncan. Tridente d’attacco tutto da schierare: Berardi, Caputo e Boga. Defrel per noi è un momento un po’ così. Saremmo più per il NO.

Fra i bolognesi in difesa vanno bene i saltatori Bani e Danilo. Niente terzini, perché portano a un 5,5/6. A centrocampo senza Soriano ci piace la scommessa Svanberg. In attacco OK a Orsolini, Palacio e Santander

Nomi a sorpresa: Marlon e Schouten

Brescia-Torino

Si sa quando si cambia l’allenatore a volte arriva la scossa, altre volte le cose peggiorano. Quel che è peggio è che cambiano gli uomini e magari le scelte. In porta consigliamo sia Joronen che Sirigu

La difesa bresciana non ci ispira grandi nomi. A centrocampo sempre presente Tonali e se avete Bisoli in modalità mantra ci può stare. In attacco Balotellisì, cercherà continuità e Donnarumma pure.

Nei granata che non vincono da un po’ le cose non sono così semplici. Ma in difesa Nkoulou e Izzo sì vanno bene per bonus possibili. A centrocampo, dopo le mille chance per Verdi, anche NO. In attacco Belotti sì, partita per lui.

Nomi a sorpresa: Torregrossa e Berenguer

Inter-Verona

Attenzione che l’Hellas è in un ottimo momento e non verrà a prendere gli schiaffi. Certo Handanovic va bene in porta.

Fra i difensori un po’ di cautela. Per noi il solo Skriniar con De Vrij. A centrocampo chance per Sensi, ma copritevi con un pari ruolo. Candreva da confermare e Brozovic vanno bene. In attacco al 100% Lautaro e Lukaku.

Negli scaligeri non state a fare esperimenti eccessivi. In difesa nessuno, così a naso. A centrocampo se cercate un 6 o 6,5 Amrabat (è la sua media) va bene e Lazovic se cercate un marcatore. Salcedo, vediamo sono quei giocatori che magari sparano 3 o 4 reti di seguito e poi nulla più, quindi sì.

Nomi a sorpresa: Lazaro e Pessina

Consigli fantacalcio Napoli-Genoa

Eccoci alla vera e propria partita dilemma. Il Napoli se sbaglia sarà davvero crisi pesante. Ma intanto regna il caos fra Ancelotti, squadra e società. Il Genoa paradossalmente è più sereno anche se ha perso domenica scorsa. Quindi in porta nè Meret nè Radu

In difesa del Napoli diremmo nessuno, al massimo Di Lorenzo. A centrocampo possono dar qualcosa Fabian, Zielinski e Callejon, leader che esce in queste situazioni. In attacco ok a Milik e Mertens, ma Insigne NO.

Dei rossoblù, in difesa diremmo nessuno e a centrocampo ancora Agudelo. Schone sì, perché se ha l’occasione, può tentare la punizione. In attacco Pinamonti no, Pandev sì. Kuamè non c’è per la Coppa d’Africa U23.

Nomi a sorpresa: Lozano e Saponara

Cagliari-Fiorentina

Ci piace questo match. Con il Cagliari europeo che può aiutare i fanta-allenatori e non poco. In porta Olsen, non Dragowsi.

In difesa del Cagliari Pellegrini e Klavan. A centrocampo la lista è lunga, ma tutta buona: Nandez, Faragò, Nainggolan, Castro e Rog. In attacco absolutely Joao Pedro e Simeone.

Fra gli ospiti si consigliano in difesa nessuno. A centrocampo Pulgar, Castrovilli, Chiesa e Badelj. In attacco non Boateng, ma Vlahovic o Pedro.

Nomi a sorpresa: Oliva e Sottil

Lazio-Lecce

I biancocelesti hanno in campionato il vento in poppa, mentre son quasi fuori dall’EL. Strakosha sì, Gabriel no, perché il rischio è alto.

Ii difesa dei laziali Acerbi, solo lui. A centrocampi finalmente sta arrivando il vero Lazzari, non perdetelo. Luis Alberto imprescindibile, ma Milinkovic rifletteteci su. Leiva e Lulic se cercate il 6, se no, lasciate stare. In attacco quei due là sempre: Immobile e Correa.

Del Lecce in difesa meglio nessuno. Del centrocampo noi insistiamo sul solo Mancosu. In attacco voi sperate in un Lapadula in serie, ma…Per noi NO. Falco piuttosto.

Nomi a sorpresa: Parolo e Babacar

Sampdoria-Atalanta

Non pensate mica che ah la Samp ne prende 4, ecc… E’ vero che l’Atalanta se è in giornata di grazia, fa male, ma non sarà così da goleada. Anche se in panchina c’è Zapata. In porta, però, Gollini più di Audero.

Fra i difensori doriani il nome che ci piace lanciare è Depaoli, che sembra con buona gamba. A centrocampo Ramirez, se si vuol rischiare va bene e anche Jankto. In attacco Quagliarella, Gabbiadini, Caprari e Bonazzoli, uno dei tre lo prendete sicuro.

Fra gli atalantini in difesa per certo Hateboer e Gosens. Mentre rispetto al solito eviterei i centrali. A centrocampo Gomez, l’uomo perfetto per il fantacalcio e Malinovski, che stavolta gioca più in accompagnamento alla punta. Muriel sì, ma anche Zapata se avete gli slot liberi.

Nomi a sorpresa: Linetty e Traorè

Udinese-SPAL

La sfida ha l’inerzia dalle parti di Udine, perché con l’allenatore nuovo e dopo la vittoria di Genova. Ma anche un pari non è da escludere. In porta Musso sì, Berisha NO.

In difesa dei friulani nessuno, anzi uno sì Nuytinck, così ci piace un bonus suo. A centrocampo Mandragora, De Paul ci sembrano ottime scelte e anche Sema. In attacco Okaka e Nestorovski, uno su due lo prenderete.

Fra i difensori spallini, se non siete costretti, meglio non schierare nessuno. A centrocampo Kurtic in queste partite ci mette la zampa. In attacco Petagna sembra l’unico.

Nomi a sorpresa: Fofana e Moncini

Parma-Roma

La partita è complicata e ingannatrice. I ducali hanno spesso alti e bassi. In porta meglio Pau Lopez.

Fra i giocatori di casa meglio nessun difensore. A centrocampo si fanno interessanti Kulusevski e Kucka, due che non si sa mai. In attacco Gervinho, Karamoh e anche Cornelius.

La Roma è in palla, con la testa e con il fisico e qualche bonus può portarlo. Allora Smalling in difesa sì, Mancini pure, mentre Fazio scegliete voi. Kolarov, non vi farete spaventare da un rigore sbagliato spero? A centrocampo Zaniolo, Veretout (in forma smagliante), Pastore (momento di gloria), Kluivert e Under, noi non ne lasceremmo fuori nemmeno uno. Dzeko sì!

Nomi a sorpresa: Scozzarella e Perotti

Consigli fantacalcio Juventus-Milan

La partita più facile per i fanta-allenatori. In porta solo Szczesny.

In difesa tutti i bianconeri che avete: Danilo, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro. A centrocampo idem: Pjanic, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi, Bernardeschi, Douglas Costa, Ramsey, Rabiot. In attacco Dybala, Ronaldo, Higauin.

Non ce ne vogliano i tifosi rossoneri, ma non mettete nessuno, davvero nessuno. Le sole idee che ci vengono sono Calhanoglu per lo stato di forma e Piatek, se non avete altri attaccanti.

Nomi a sorpresa: nessuno / Krunic

Finito, vi raccomandiamo domani di fare le formazioni e di seguire i nostri consigli.

Nato a Milano, seguo la mia passione per il calcio e il giornalismo calcistico da sempre. Fondatore del blog per tifosi www.tifoblog.it, lo spazio del tifoso e collaboratore per la testata milanese www.milanoweekend.it, sezione sport. Laureato in Lettere Moderne con una tesi sulla linguistica e gli sviluppi dell’italiano nel web di oggi