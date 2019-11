Martedì sera in TV – CasaSerie A & CasaNapoli

Martedì sera in TV – A partire dalle 21.00 CasaSerie A & dalle ore 22.00 CasaNapoli

Martedì 19 Novembre appuntamento fisso in TV con i programmi CasaSerie A & CasaNapoli, dalle ore 21:00 parleremo con i nostri ospiti di Serie A e nazionale, dalle ore 22:00 discuteremo del Napoli.

Dopo la sosta per la nazionale, questo week end torna la Serie A, con gli anticipi di lusso di Sabato 23 Novembre. Ore 15:00 Atalanta – Juventus, ore 18:00 Milan – Napoli in fine alle ore 20:45 Torino – Inter.

Domenica 24 Novembre le altre partite in programma: Ore 12:30 Bologna – Parma, ore 15:00 Verona – Fiorentina, Roma – Brescia. Sassuolo – Lazio, ore 18:00 Sampdoria Udinese, ore 20:45 Lecce – Cagliari. In fine il posticipo del Lunedì Spal – Genoa.

Ospiti in studio l’ ex arbitro di Seria A, Angelo Bonfrisco, con cui tratteremo tutti i vari casi di VAR e nuovo regolamento. Altro ospite di serata il noto giornalista Franco Ordine, ex Capo redattore de Il Giornale, ora opinionista TV in svariati programmi sportivi. A completare le sedie degli ospiti, Francesco Foria (Direttore numero Diez) e Francesco Oliviero (Redattore CasaNapoli.net)

Al telefono sentiremo l’ ex Bomber del Napoli 1997 / 1998 Igor Protti, Enzo Tamborra (La Repubblica) e Salvatore Di Somma (ex calciatore ed ora Direttore sportivo dell’ Avellino).

A Condurre la trasmissione, come tutti i Martedì, Max Viggiani di RTL 102,5, con la collaborazione di Lida Sabic, produttore esecutivo del programma Pietro Maiello, la trasmissione è registrata negli studi Lea News di Cinisello Balsamo.

Potrete seguire la trasmissione sui canali 903 di Sky, TeleNuova in Campania e Tele Milano in Lombardia.

Mercoledì 20 novembre appuntamento alle ore 23.00 con i nostri ragazzi azzurri di Radio CasaNapoli in diretta su Radio MilanInter (FM 96.1) e visibile anche sul dgt sui canali 698 e 778.

