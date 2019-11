Prima pagina Corriere dello sport: “Aurelio stanga il Napoli”

Prima pagina Corriere dello sport Campania del 22 Novembre 2019

Prima pagina del corriere dello sport Campania che apre con la risposta di De Laurentiis alla squadra che si era “ammutinata” due settimane fa dopo Salisburgo.

Per il Corriere dello sport: “L’ammutinamento costa 2,5 milioni”. “Aurelio stanga il Napoli. De Laurentiis che torna in Italia Domenica insiste con la linea dura. Pronte le raccomandate: a ogni giocatore verrà trattenuto dal 25 al 50 per cento dallo stipendio di una mensilità.

Inutili, per il momento, i tentativi portati avanti dalla squadra per ricucire”.

La sensazione è che la vicenda dell’abbandono volontario del ritiro senza autorizzazione da parte della società, sia ancora tutta in divenire.

Il presidente De Laurentiis sembra convinto ad andare avanti con la linea dura.

Andando avanti con la prima pagina dell Corriere dello sport, a sinistra troviamo una intervista in esclusiva a Frank Ribery: “Io sono vero”.

In basso, spazio alla politica “Curva riaperta, furia Gravina”.

Sempre in basso trova spazio Sinisa MIhajlovic: “La grande forza di Mihajlovic”. Il tecnico serbo è uscito in settimana dal’ospedale dove ha completato il terzo giro di cure contro la malattia che ha scoperto in Estate.

Per finire, spazio alla Premier League, Ieri è stato il gran giorno di Mourinho che si è presentato come tecnico del Tottenham: “E Mourinho da spattacolo”. Il tecnico ex Chelsea e Manchester United, ritrova la Premier per la terza volta in carriere, dovrà risollevare gli Spurs scivolati al quattordicesimo posto in campionato.