Prima Pagina CdS ed. Campania: “Tutto su Lorenzo”

Prima Pagina CdS ed. Campania di oggi Sabato 23 Novembre 2019

Prima Pagina CdS con titolo dedicato a Lorenzo il Magnifico: “Tutto su Lorenzo”. Rigenerato da Mancini vuole sbancare San Siro.

Ore 18:00: Attesa speciale per Insigne. In A non trova il gol dal 22 Settembre ma ha già segnato sei volte al Milan. Deve restituire al Napoli un ruolo da protagonista dopo giorni elettrici. Editoriale di M.C: Napoli al buio: Gesù, fate luce. San Siro va verso il pienone.

Di spalla intervista esclusiva a Lukaku, la prima intervista italiana. “Inter ora ti ripago”. “Essere il più costoso nella storia del club non mi pesa. Faccio gol e mi sdebito così. Conte unico: è il migliore insieme con Mou. Scudetto ? Meglio tacere. Il razzismo ? Si può battere, seguendo l’ esempio inglese”.

Conte, non solo schemi: “Ai giocatori spiego il sesso”. Il tecnico si confessa a un giornale francese. Alle 20:45 c’è il Torino.

La Juve a casa Gasp (ore 15:00). CR7 non è stato convocato.

SuperMario in crisi, domani contro la Roma. “E’ Balo il nemico di Balo”.

Belle notizie da Bologna: “Sinisa dimesso dopo il trapianto”. Bologna, nota del Sant’ Orsola: “Condizioni soddisfacenti”. Ieri nuovo blitz a Castedebole”.

Sempre in basso: “Mou, esordio con derby”. Occhi puntati sul Portoghese, oggi in panchina nella sfida del Tottenham al West Ham.

