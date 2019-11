Prima pagina Corriere dello sport Campania: “C’è posta per voi”

Prima pagina del Corriere dello sport ed Campania: “C’è posta per voi”

Prima pagina del Corriere dello sport edizione della Campania che apre con il caso Napoli: “C’è posta per voi”.

Napoli è il giorno delle multe. De Laurentiis torna dagli States e questa mattina il club invierà 24 raccomandate: stipendi tagliati ai giocatori dopo il ritiro boicottato.

Risparmiato solo Malcuit infortunato.

Dunque non sarà una settimana calda in casa azzurri. Il presidente, come vi abbiamo raccontato qui, è deciso ad andare fino in fondo tra collegio arbitrale e causa per danno di immagine.

Sabato il Napoli ha pareggiato 1-1 a San Siro con il Milan

Al centro spazio al campionato e alle due romane, entrambe vincenti ieri, la Roma all?olimpico piega il Brescia privo di Balotelli e la Lazio sbanca il Mapei stadium di Sassuolo.

“La maratona di Roma”, la Lazio vince in casa del Sassuolo con una zampata di Caicedo (2-1). I giallorossi si impongono sul Brescia 3-0. Inzaghi e Fonseca esaltano la capitale. La Fiorentina giù a Verona 1-0. La pioggia ferma il Cagliari contro il Lecce, si recupera oggi tempo permettendo.

In alto intervista esclusiva a Marcello Lippi. Il tecnico di Viareggio da poco dimissionario con la Cina, dice: “Solo Conte può fermarli”.

la Juve è al 60% se cresce vincerà scudetto e Champions. Ma Antonio non si piega, ha moltiplicato il valore dell’Inter”.