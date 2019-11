Prima Pagina GdS: “Riscatto Napoli”

Prima Pagina GdS di oggi Giovedì 28 Novembre 2019

Prima pagina della Gazzetta dello Sport con titolo centrale dedicato ai neroazzurri vittoriosi a Praga: “Lu-La Park”. Champions Inter, impresa a Praga: 3-1 con la coppia più bella. L’ intesa straordinaria tra Lukaku (un gol, due annullati. due assist e una traversa) e Lautaro (doppietta) più forte dello Slavia Praga e della VAR. Ottavi sicuri battendo il Barça (già primo) a San Siro. Conte: “Saremo 80 mila”. Il commento: Due Assi di coppa e di denari.

Sempre in centro leggiamo degli azzurri vittoriosi in Inghilterra. As Anfield è 1-1, avanti con Genk. Il titolo dedicato è: “Riscatto Napoli”. Bel pari a Liverpool ora basta un punto per andare agli ottavi. Mertens non esulta. Ma ADL: “Bravi tutti”.

Più in basso leggiamo dell’ Europa League. Roma, a Istanbul dentro o fuori. Lazio, il Cluj per il miracolo.

ancor ain basso altre due notizie di calcio. Juve, la rinascita di un campione. “Mago Dybala che tesoro!”. Trascina la Juve, Paulo è trasformato. Merito di Sarri. E di Oriana, che lancia la nuova esultanza.

Fiorentina: Offerto il prolungamento: Chiesa è tregua anti – pretendenti con la Fiorentina.

In alto leggiamo la notizia sulla Nazionale Spagnola. Il C.T. esclude l’ ex amico dallo staff. Spagna: Luis Enrique: “Moreno via. è sleale”.

Poi leggiamo di una notizia shock sul Catania. La squadra non voleva giocare, poi vince. “Botte sul traghetto. Agguato ultrà a Lo Monaco”.

