Effettuato il sorteggio per Europei 2020 : Italia, Svizzera, Turchia e Galles

Oggi alle ore 18, con diretta TV su Rai2, è stato effettuato a Bucarest il sorteggio della fase finale degli Europei 2020. Sei i giorni, ciascuno composto da quattro squadre. Ventiquattro le Nazionali che complessivamente saranno impegnate agli Europei, venti le nazioni già qualificate, si attendono le quattro squadre provenienti dagli spareggi di Nation League che avranno luogo in Primavera.

l’Italia è inserita nel girone A in qualità di teste di serie con Svizzera, Turchia e Galles. Esordio il 12 giugno con la Turchia, allo stadio Olimpico di Roma, dove l’Italia giocherà tre partite nel raggruppamento. Le semifinali avranno invece luogo allo stadio Wembley a Londra il 7 e 8 luglio, come pure la finale che si disputerà il 12 Luglio. Hanno presenziato al sorteggio di Bucarest il Presidente Gravina e il ct Azzurro Roberto Mancini. Noi di Casa Napoli abbiamo seguito in diretta il sorteggio per aggiornare in tempo reale i nostri lettori. Per i vincoli imposti al sorteggio, l’Italia rischiava di dover incrociare sia il Portogallo di Cristiano Ronaldo che la Francia. E invece è andata bene: Italia, Svizzera, Turchia e Galles. Napoli sará ben rappresentata all’Europeo. Il capitano Lorenzo Insigne, numero 10 è ormai una certezza in nazionale, sarà uno dei 23 della spedizione europea. Anche Alex Meret potrebbe conquistarsi la maglia da terzo portiere continuando a far bene con il Napoli. Si gioca tanto anche Giovanni Di Lorenzo, sorpresa assoluta del campionato azzurro. Fresco di esordio con tanto di assist, il terzino è un osservato speciale per la corsia di destra della nazionale.

Oltre ai calciatori del Napoli la Campania sarà rappresentata da tanti altri atleti. Sicuri di fare parte della spedizione azzurra Immobile, Donnarumma ed Izzo; sicuro anche l’ex azzurro Jorginho. In grande considerazione di Mancini rimane inoltre l’interista D’Ambrosio che sta giocando con grande continuità nellInter di Antonio Conte, dando un notevole contributo sia alla fase difensiva che a quella di spinta.

Iscritto ordine dei Giornalisti della Campania… Redattore per Casa Napoli