Koulibaly candidature a premi importanti ma a rischio per sabato

Nuovo importante riconoscimento per il nostro Kalidou Koulibaly, ma altra tegola per il Mister Ancelotti

Ha ricevuto ottime notizie Kalidou Koulibaly: si è classificato 24esimo tra i candidati al Pallone d’Oro, lasciandosi alle spalle campioni del calibro di Benzema e Joao Felix. Inoltre, è stato candidato al pallone d’Oro Africano. C’è anche il difensore napoletano tra i primi 10 candidati all’importante riconoscimento e non è l’unico calciatore che milita nel campionato italiano. In lizza per il premio c’è anche Ismael Bennacer, centrocampista del Milan.

Purtroppo però alla buona notizia per il difensore azzurro si affianca una meno buona per Carlo Ancelotti.

Il report medico riguardo l’infortunio subito in allenamento da Kalidou Koulibaly riporta un trauma contusivo alla spalla sinistra. Una brutta tegola per il mister in vista dell’importante sfida di sabato 7 dicembre contro l’Udinese. Ma soprattutto a pochi giorni dalla gara decisiva in Champions League contro il Genk. Anche se ai partenopei basta un pareggio per accedere agli ottavi di finale, nessuno vorrebbe vedere cali di tensione e concentrazione in campo.

Solo dopo la rifinitura di domani, prima della partenza per il Friuli, lo staff medico chiarirà quali sono le condizioni del difensore. Ma soprattutto quali sono i tempi e i margini di recupero del giocatore azzurro.

Mamma, maestra e tifosa a tempo pieno. Da 10 anni in Piemonte, continuo a seguire il Napoli in trasferta ogni volta che posso. L’amore per la maglia azzurra è una malattia struggente… le radici saldamente ancorate nella mia terra natia.