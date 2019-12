Udinese-Napoli: i precedenti al Friuli

Udinese-Napoli: ecco i precedenti in terra bianconera

La 15° giornata di Serie A prevede Udinese-Napoli: di seguito i precedenti tra le due squadre in Friuli. Napoli e Udinese si incontreranno allo stadio Friuli per la 38° volta in Serie A.

Allo Stadio Friuli Udinese-Napoli è un disastro per gli azzurri

Tradizione tutt’altro che favorevole per i partenopei a Udine. Nella storia della Serie A i bianconeri sono in vantaggio nel computo delle vittorie. Su 37 partite il Napoli ha ottenuto 13 sconfitte, 17 pareggi e solo 7 vittorie.

C’è invece equilibrio nello score da quando il Napoli è ritornato nella massima Serie nel 2007. Non a caso gli azzurri vinsero la prima al Friuli dopo la risalita in A con un sontuoso 0-5. Un’inversione di marcia che fa registrare 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 12 partite.

Da quando si chiama Dacia Arena il Napoli ha messo la freccia

Dal momento in cui l’impianto sportivo è stato restaurato e ha preso il nome di Dacia Arena gli azzurri hanno cambiato il proprio rendimento in trasferta a Udine. Infatti a partire dal 2016 il Napoli ha giocato a Udine 4 partite, vincendone tre e perdendone una sola.

L’ultima volta

Nella passata stagione Udinese-Napoli si disputò a fine ottobre. Era l’inizio del cammino napoletano per Carlo Ancelotti. Vinsero gli azzurri grazie ad un secco 0-3. Andarono in rete Fabian Ruiz, Mertens e Marko Rog (CLICCA QUI PER RIVEDERE GLI HIGHLIGHTS).

