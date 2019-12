Udinese-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Udinese-Napoli è la partita delle squadre in difficoltà

Il match della 15° giornata per il Napoli vede la squadra di Carlo Ancelotti impegnata nella trasferta ostile contro l’Udinese. Si scende in campo sabato 7 dicembre alle ore 18.00 alla Dacia Arena.

Bianconeri ed azzurri vivono un periodo non entusiasmante dal punto di vista della classifica in campionato. Una stagione che per entrambe le squadre è sicuramente al di sotto delle attese.

L’Udinese è in mano a Luca Gotti dopo l’esonero di Tudor e viene da due sconfitte consecutive in Serie A. Ha dato però un colpo di vita lo schiacciante 4-0 in settimana, rifilato al Bologna in Coppa Italia. La squadra viaggia dunque sulle ali dell’entusiasmo e farà affidamento anche al fattore campo per infliggere l’ennesimo stop ai partenopei. L’obiettivo è allontanare la zona retrocessione, distante soli 4 punti.

D’altro canto il Napoli continua a perdere punti dalla zona Champions e necessita di ribaltare l’andamento estremamente negativo degli ultimi due mesi. Si spera nella motivazione dei giocatori azzurri in seguito alla dura sconfitta interna contro il Bologna e nell’effetto positivo del ritiro.

Ultime dalle sedi e probabili formazioni

UDINESE: Gotti potrà contare su molti giocatori titolari freschi, grazie al fatto che hanno riposato in Coppa Italia contro i rossoblu. Recuperati Barak e Teodorczyk, i bianconeri devono invece rinunciare a Sema, Samir e Jajalo. Riprende il suo posto in campo De Paul a supporto dell’attacco pesante, formato da Okaka e Nestorovski.

3-5-2: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Ter Avest; Nestorovski, Okaka.

NAPOLI: Gli azzurri lasciano a casa gli infortunati Allan, Milik e Ghoulam e devono fare i conti con qualche acciacco interno. Koulibaly partirà dalla panchina a causa di una contusione alla spalla rimediata in allenamento come anche Mertens, alle prese con la febbre ad inizio settimana. Torna tra i pali Meret. Dovrebbe inveceavere una chance Luperto al fianco di Manolas, mentre in attacco dovrebbero essere confermati Lozano e Llorente. Prima convocazione stagionale tra i grandi per Leandrinho, giovane attaccante brasiliano della primavera.

4-4-2: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Llorente, Lozano.

Statistiche: i precedenti tra le due squadre alla Dacia Arena

Udine è da sempre un campo difficile per il Napoli, che si trova in svantaggio nel bilancio totale delle gare giocate in Serie A al Friuli. Su 37 partite il Napoli ha ottenuto 13 sconfitte, 17 pareggi e solo 7 vittorie. Nella scorsa stagione i ragazzi di Ancelotti vinsero con un netto 0-3 (LEGGI I PRECEDENTI TRA LE DUE SQUADRE A UDINE).

Udinese-Napoli: dove vedere la partita in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva TV per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere la partita in streaming anche su Sky Go e su Now Tv, utilizzando dispositivi mobili o smart TV.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere