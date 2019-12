Prima Pagina CdS ed. Campania: “Si Gioca il Napoli”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Sabato 7 Dicembre 2019

Prima pagina CdS ed. Campania con il titolo centrale dedicato agli azzurri: “ Si Gioca il Napoli ”.

A Udine primo esame decisivo. Ore 18:00: Ancelotti al bivio, non vince in A dal 19 Ottobre. Ieri altro colloquio con i giocatori: il tecnico chiede una reazione tra oggi e martedì con il Genk. De Laurentiis gli telefona, ma seguirà la partita in TV. Si torna al 4-4-2 con Llorente e Lozano. Ottima notizia dall’ infermeria: Koulibaly c’è.

Taglio alto per la sfida giocata a San Siro tra Inter e Roma, finita con un pareggio a reti inviolate. “La Roma frena Conte“. Fonseca blocca l’ Inter (0-0) a San Siro e supera l’ esame Champions. Lukaku, Brozovic e Vecino sprecano. Sorpresa: in tribuna anche l’ ex capitano dei giallorossi Francesco Totti.

Alle 20:45 Lazio – Juve: Sarri cerca il sorpasso, Immobile sogna il capolavoro.

Taglio basso dedicato alla serie B e alla sua capolista: “Fantastico Benevento: lezione al Trapani (5-0)”.

