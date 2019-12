Ne parliamo con Casanapoli – Le opinioni di ospiti e tifosi azzurri

Eccezionalmente di domenica, torna l’approfondimento di Casanapoli. Ospiti ed opinionisti per analizzare la difficile situazione del Napoli.

Ospitata da Studio Burger (sito in Napoli, via Giordano Bruno 86), la redazione di Casanapoli si confronterà con Ospiti e tifosi. Il direttore Gaetano Palumbo insieme al nostro Giovanni Gambardella proveranno a ragionare insieme ai tifosi ospiti, sul momento NO del Napoli.

Ovviamente si partirà dal pareggio ottenuto contro l’Udinese: sapevamo che non sarebbe stata facile, ma in campo abbiamo visto davvero poca convinzione da parte degli azzurri.

Sono ormai 7 le partite che avremmo dovuto vincere e invece ci ritroviamo con pochi punti in una classifica che ci vede lontanissimi dalla zona Champions.

Rotto oramai il silenzio stampa, Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky ed in conferenza stampa ha parlato di una reazione nel secondo tempo. Di una squadra che deve tornare a credere in se stessa e soprattutto ha detto che “non ci sono spaccature nello spogliatoio e non ci sono problemi tra staff tecnico, società e giocatori”.

Intanto, continua il ritiro predisposto fino alla partita di martedì, unica pausa dovrebbe esserci domani pomeriggio, tutti speriamo che alla fine ne venga fuori qualcosa di buono.

Chiuderà la prima parte della trasmissione, la telefonata col caporedattore di Casanapoli.net: Nello Pignalosa.

La seconda parte della trasmissione partirà proprio dalla Champions: martedì incontreremo il Genk. Basta un pareggio, ma sarebbe meglio vincere! Servirebbe certamente per il morale e le motivazioni da sfruttare in campionato. Le successive partite, contro il Parma in casa e poi il Sassuolo in trasferta, si dovranno affrontare diversamente da quanto visto fino ad ora.

Ovviamente, la domanda che ancora ci facciamo e rivolgiamo ai tifosi è: Ancelotti resta oppure no?

La seconda parte della trasmissione vedrà come ospite telefonico Alessandro Sacco, direttore de IlNapoliOnline.com che ci parlerà della Primavera del Napoli, di calcio femminile e ci darà la sua opinione sul tecnico azzurro.

