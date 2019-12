Prima Pagina GdS: “Ancelotti non vince più”

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport di oggi Domenica 8 Dicembre 2019

Prima pagina della Gazzetta dello Sport con titolo centrale dedicato alla partita Lazio Juve: ” E’ Super Lazio. Tonfo Juve, l’ Inter gode”. I bianconeri ribaltati all’ olimpico: 3-1. Conte allunga in testa: +2. Il commento: Per lo scudetto è una sfida a tre. Ronaldo non basta. Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo travolgono i campioni rimasti in 10 ( rosso a Cuadrado ). Prima sconfitta della stagione per Sarri: “Gara condizionata da episodi sfavorevoli. L’ espulsione non c’era”.

In basso leggiamo del Napoli: “Ancelotti non sa più vincere“.Il tecnico dopo l’ 1-1-: “Squadra nervosa“. La crisi di Insigne continua. Pareggio anche a Udine. “In Champions serve la scintilla”.

Quanti incroci stasera a Bologna: “L’ ombra di Ibra“. Piatek, ultima chance. Sinisa ritrova il Milan e torna in panchina.

Partita batticuore a Bergamo: “Un’ Atalanta infinita”. Va sotto due volte, ribalta il Verona e ora marcia sullo Shaktar.

In basso leggiamo del derby di Manchester in Premier League. Vincono i Red Devils (2-0). Festa United tracollo City: Addio Premier e c’è un caso di razzismo.

In alto leggiamo degli Europei di nuoto. Le sirene d’ Italia. Federica, Martina e Arianna: Magie del nuoto.

