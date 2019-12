Prima pagina Cds: “Ancelotti passa e chiude”

Prima pagina Cds edizione della Campania: “Ancelotti passa e chiude”

Prima pagina del Cds edizione della Campania che questa mattina apre ovviamente con le due notizie più importanti, il passaggio del turno turno da parte del Napoli e l’esonero di Carlo Ancelotti.

Il titolo scelto è: “Ancelotti passa e chiude”.

Spiega il quotidiano: “L’avventura di Ancelotti al Napoli termina con il 4-0 al Genk e la tripletta di MIlik. Il faccia a faccia con DeLa sancisce l’addio del tecnico. Nella notte la nota della società che annuncia l’esonero”.

In alto: “Champions: Napoli agli ottavi, oggi inizia l’era Gattuso”.

Sempre Champions in prima pagina ma spazio all’altra italiana impegnata ieri. L’Inter di Conte perde in casa con il Barcellona e retrocede in Europa League: “L’Inter crolla addio Champions”.

Dunque dopo un anno e pochi mesi si conclude l’avventura al Napoli di carlo Ancelotti.

Il tecnico aveva preso il posto di Maurizio Sarri la scorsa stagione.

Qualche incomprensione tattica il prima anno ma un secondo posto meritato. Quest’anno il Napoli invece in campionato non è riuscito a fare bene come gli scorsi anni.

La squadra non vince da sette partite in campionato e nonostante i buoni risultati in Champions, l’esonero di Ancelotti è sembrato inevitabile alla società.