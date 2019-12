Giuntoli vuole fare la spesa al Lille

Cristiano Giuntoli è attivo sul mercato in entrata

Il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, studia da tempo le mosse di mercato in entrata per garantire rinforzi in quei reparti che sono apparsi carenti in questa prima metà di stagione.

La pista francese del Lille

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport sull’edizione odierna, il DS azzurro pare sia a stretto contatto con il Lille. Già nella scorsa estate c’erano stati contatti tra le due società per la trattativa di Pepé, calciatore che poi ha scelto l’Arsenal per 80 milioni di euro. Le parti erano andate vicine a tal punto che gli agenti del calciatore approdarono via elicottero nella sede del ritiro trentino di Dimaro (clicca QUI per rileggere la notizia).

Il Napoli sarebbe pronto a sfruttare gli ottimi rapporti con i francesi per prelevare dal loro team due tra i giovani più interessanti: Bradaric e Soumaré, entrambi ventenni e di ottima prospettiva. Bradaric andrebbe a ricoprire il vuoto sulla corsia di sinistra che Faouzi Ghoulam ha lasciato, garantendo un’alternativa a Mario Rui.

Soumaré è invece uno dei giovani più quotati in Francia. Fa parte della nazionale Under 21 dei Galletti ed il suo costo si aggira sui 20 milioni di euro. Sarebbe il profilo ideale come scudo davanti alla difesa.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere