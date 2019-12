Pedullà: “La voglia di Napoli ha avuto il sopravvento”

Alfredo Pedullà commenta la scelta di Gattuso

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà scrive sul suo sito della decisione di accettare il Napoli da parte di Gennaro Gattuso. Lo stesso Gattuso ha tenuto la prima conferenza stampa ieri pomeriggio a Castel Volturno.

Questo è quanto scrive il giornalista

“Ha ragione lui, Rino Gattuso, quando dice che i dettagli del contratto sono dettagli (appunto), visto che ogni allenatore è legato ai risultati. Ma cos’è cambiato dal contatto diretto tra Jorge Mendes e De Laurentiis, la richiesta di 18 mesi e l’accordo per 6 mesi con rinnovo automatico in caso di Champions? E’ cambiato che pur non sentendosi (mai) un traghettatore, la voglia di Napoli ha avuto il sopravvento sul resto. I soldi, gli impegni scritti per Gattuso sono un optional, lo ha dimostrato quando lasciò il Milan stracciando un impegno e rinunciando ai soldi. Pur di favorire i suoi collaboratori, gli stessi che (escluso il preparatore dei portieri) lo hanno seguito in Campania. Ecco perché l’inversione: Ringhio non si sente un traghettatore, ma Napoli è una roba diversa rispetto a chi (Genoa, Samp, cinesi, in prospettiva Fiorentina o chissà chi) avrebbe offerto un contratto di due o tre anni.

Quando Gattuso dice che spera di raggiungere il dieci per cento della carriera da allenatore di Ancelotti, il discorso è molto diverso: Carlo non si batte, ha una bacheca infinita, ma Gattuso a Napoli darà il 120. E’ l’occasione che stava aspettando da anni e che negli ultimi quattro o cinque giorni era stata considerata da fantamercato (tanto, Ancelotti resta fino a giugno…)”.

